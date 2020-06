Vil sette alle demonstrantene i karantene

Stortingsrepresentant Jon Helgheim har bedt helsemyndighetene om å pålegge de flere tusen deltakerne 14 dagers karantene.

Alle de flere tusen som fredag demonstrerte for «Black lives matter» bør settes i karantene, mener stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp). Det skriver VG.

Les også: Tusenvis i demonstrasjon foran Stortinget: - Arrangøren får ta ansvaret for smittevern

Flere tusen samlet

I utgangspunktet skulle bare 50 personer møte opp utenfor Stortinget fredag, mens resten ble oppfordret til å følge demonstrasjonen på livestream, samt signere et opprop. Likevel møtte tusenvis opp. I Stavanger skal 1400 ha møtt opp til demonstrasjon, ifølge VG.

Les også: Demonstrasjonen mot rasisme ble også en langfinger til koronadugnaden

Helgheim har nå bedt helsemyndighetene om å pålegge deltakerne karantene på 14 dager. Han kritiserer også regjeringen for å ha vært for svake i forsvaret av smittevernreglene i forbindelse med støttemarkeringen fredag.

– Her har vi gjennom tre måneder ofret og forsaket nesten alt. Folk har måttet holde seg i ro, fått innskrenket rettigheter og ikke fått tatt farvel med sine nærmeste. Jeg lurer på når regjeringen skal slutte å vise forståelse for slike demonstrasjoner, og heller sette i verk tiltak for å beskytte liv og helse, sier han til VG.

TV 2 omtalte tidligere lørdag at Fremskrittspartiet oversender et spørsmål til justisministeren om hvordan demonstrasjonen og smittevernet ble håndtert:

«Hvorfor grep ikke politiet inn mot den ulovlige demonstrasjonen og hva gjorde justisministeren for å forhindre at dette skulle skje», er spørsmålet TV 2 har fått opplyst at stilles justisministeren.

- Bekymret

Justisminister Monica Mæland påpekte fredag at det ikke er anbefalt at mange mennesker samler seg og at hun var bekymret for smittevernet i forbindelse med demonstrasjonen.

- Der er vi opptatt av at politiet bidrar til å gi veiledning og smitteråd, påpeker hun, og råder alle til å holde avstand, sa Mæland under fredagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Overfor TV 2 viser hun til det hun sa fredag og påpeker at det er viktig at folk ikke blir utålmodige, og at vi igjen mister kontroll på viruset.

– Det er helt forståelig at folk søker seg ut i gatene for å demonstrere, protestere og vise følelsene sine, men jeg er veldig bekymret. Jeg er urolig for at man ikke holdt mer avstand og var færre samlet, sier hun.

Overfor VG sier Justis- og beredskapsdepartementet at justisministeren skal svare på Helgheims spørsmål.

Helseminister Bent Høie påpekte fredag overfor Nettavisen at de store folkemengdene øker risikoen for smitte.

- Derfor er det utrolig viktig at de som i etterkant får symptomer på koronaviruset, blir hjemme og at de får testet seg. Det bidrar til å hindre videre smittespredning, påpekte Høie.

Les også: Politifolk suspendert etter at 75-åring ble dyttet i bakken under demonstrasjon