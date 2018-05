Vil skrote «MDG» - foreslår nytt navn

47 partimedlemmer foreslår at MDG skifter navn til «De Grønne».

- Det er flere gode grunner til et navneskifte. Vi har et partinavn som etter min mening er litt langt, klønete og tungvint. Samtidig har vi en forkortelse, «MDG», som - for å sitere en partikollega - er like attraktiv som en sekk med poteter, sier Håkon Møller, bystyremedlem i Bødø og en av forslagstillerne til Nettavisen.

VIL ENDRE NAVNET: MDG kan bli til G, hvis Håkon Møller går viljen sin.

46 partimedlemmer, blant annet Møller og varaordfører i Lørenskog, Ernst-Modest Herdieckerhoff, foreslår at «Miljøpartiet De Grønne» skal skifte navn til «De Grønne» på helgens landsmøte.

Den offisielle forkortelsen kan samtidig endres fra «MDG» til enkelt og greit «G».

Første navn

De Grønne var MDGs første navn, «miljøpartiet» kom til først senere, og brukes fortsatt som kortform av partinavnet.

I begrunnelsen vises det til navnebruken varierer mye, også blant medlemmene i partiet.

- Noen sier «Miljøpartiet De Grønne», noen «De Grønne», noen «MDG», noen «Miljøpartiet». Navnebruken varierer og det er uheldig, sier Møller.

Bredere

Han mener at ved å fjerne «miljøpartiet» i partinavnet kan man bidra til å MDG oppfattes som et bredere parti.

«De Grønne brukt alene legger også til rette for en utvikling mot det brede, grønne folkepartiet vi har potensial til å bli», heter det i begrunnelsen.

- Store deler av medlemsmassen og de aktive ønsker at vi skal bli et bredere parti. Miljø er viktig, men vi synes vi har en bra skolepolitikk og er et gründerparti. Når vi heter «miljøpartiet» kan det bidra til at vi får et stempel som ensaksparti, sier Møller.

Han viser til at de fleste søsterpartiene til MDG heter «De grønne», som «Die Grünen» i Tyskland, historisk et av MDGs store forbilder, eller «Les Verts» i Frankrike.

- Med dette navnet får vi frem slektskapet til disse partiene, sier Møller.

Hansson: - Feil signal

Sentralstyrets innstilling er at forslaget forkastes. Avtroppende talsperson for MDG, Rasmus Hansson, sier at han ikke tror navnendringen vil ha den effekten forslagstilleren ser for seg.

IMOT FORSLAGET: Rasmus Hansson vil beholde «Miljøpartiet De Grønne»

- Generelt tror jeg at navneendringer sjelden gir en effekt som er verdt bryet og det arbeidet man må legge i det. Det er også grunnen til at sentralstyret ikke innstilte på det. Vi må forsøke å oppnå det vi ønsker ved å arbeide med politikk, ikke tukle med navnet vårt, sier Hansson til Nettavisen.

Han mener at om noe, så kan en navneendring ha en negativ effekt.

- Det vil være feil signal om at vi startet valgkampen 2019 med å slutte å være miljøpartiet. Vi skal ikke være flaue for at vår posisjon i norsk politikk først og fremst skyldes at vi er partiet som setter miljøet først. Å ta vare på miljøet er forutsetningen for å ta vare på demokratiet, velferden og menneskerettighetene, sier Hansson.

