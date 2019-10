Vil VG dekke fotball-VM i Qatar?

VGs sportskommentator Leif Welhaven er hard i sin dom over det faktum at VM i fotball skal arrangeres i Qatar. Men hvor kommer han til å befinne seg fram mot jul i 2022?

Det er en skandale at fotball-VM om drøyt to år skal gå i Qatar. Avgjørelsen om å legge mesterskapet til Qatar er resultat av omfattende korrupsjon. Dette veit alle.

Sportslig sett byr det også på utfordringer, for å si det forsiktig. For at mesterskapet ikke skal renne bort i en uutholdelig hete, skal finalen finne sted fjerde søndag i advent!

Alle de store ligaene i Europa må legge om sitt spillemønster.

I likhet med alle andre som følger internasjonal fotball tett, har Welhaven skjønt dette. Men jeg lurer på hvilke konsekvenser han sjøl og hans avis vil trekke av det han skriver i dagens VG:

«Når fotball-VM i Qatar sparkes i gang i 2022, vil diktaturet ha krysset av for enda en viktig pr-seier, heiet frem av en global sportspresse som er mer opptatt av pene scoringer enn stygge brudd på menneskerettighetene. Synd, men skremmende sant.»

Hvis det er «synd, men skremmende sant» burde vel VG holde seg hjemme under VM i Qatar? Eller er Welhaven del av «en global sportspresse som er mer opptatt av pene scoringer enn stygge brudd på menneskerettighetene»?

Jeg er en av vanvittig mange som ser fram til en avklaring i spørsmålet.