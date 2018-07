Skal ha blitt stukket av en medfange som brukte en tannbørste med et barberblad.

Tidligere denne måneden ble Husnain Rashid (32) dømt til 25 års fengsel for å oppfordre til terror.

Han skal også ha planlagt å forgifte prins George - sønnen til tronarvingene Kate og William, hertuginne og hertug av Cambridge.

En fange skal ha brukt det improviserte våpenet til å kutte Rashid i ansiktet. Såret skal ha startet ved øret, ifølge vitner Daily Star har snakket med.

Nå er det satt i gang etterforskning av hendelsen, skriver britiske aviser.

Mannen skal også ha planlagt å forgifte prins George. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

En kilde i fengselet fortalte til The Star at det var blod over alt i cellen til Rashid. Kilden forteller også at Rashid var dårlig likt for det han hadde gjort, og får å ha truet den kongelige gutten.

Rashid ble kjørt til sykehus etter hendelsen.

En talsperson fra justisdepartementet bekreftet at en fange fikk behandlig etter en hendelse i fengselet onsdag 25. juni.

Rashid skal ha brukt Telegram - en chat-tjeneste som han trodde var sikker, til å oppfordre til å angrep på prinsen.

Han skal også ha foreslått hvilke fotballstadioner som kunne være aktuelle for terrorister å slå til mot.

Det er ikke kjent hva hvilke reaksjoner gjerningspersonen kan vente seg.

I britiske medier blir han omtalt som IS-terrorist.

