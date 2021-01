Ville spekulasjoner om Trump før Biden overtar

Et av flyene til president Donald Trump skaper ville spekulasjoner.

NEW YORK (Nettavisen): En skotsk avis melder nå at et fly som president Donald Trump noen ganger bruker, etter planen skal lande i Skottland 19. januar, dagen før Joe Biden skal innsettes som president.

- Militært fly

Det skaper nå spekulasjoner om hvorvidt Trump har planer om å besøke landet.

Ifølge avisen The Sunday Post skal det militære flyet lande på Prestwick Airport som ligger i nærheten av Trumps golfbane, Trump Turnberry, tirsdag 19. januar.

Det spekuleres dermed i at Trump vil tilbringe dagen på sin egen golfresort i Skottland fremfor å delta i innsettelsen av Biden.

Dette er en av flere opplysninger som skaper spekulasjoner om at Trump skal holde et rivaliserende arrangement som vil skape masse oppmerksomhet, samtidig som Joe Biden sverges inn som USAs neste president.

Tidligere har det også blitt spekulert i at Trump skal holde et folkemøte i Florida den 20. januar.

Det vanlige er et presidenten deltar

Det vanlige er at den avgående presidenten deltar på innsettelsen av en ny president.

New York Times har tidligere skrevet at de foreløpig ikke er noe tegn på at Trump kommer til å delta, og at Bidens innsettelseskomité heller ikke har uttalt noe om hvorvidt Trump kommer til å delta eller ikke.

- Aner ikke hva de snakker om

Det hvite hus vil derimot ikke bekrefte hvilke planer presidenten har den dagen Joe Biden skal innsettes som president.

- Anonyme kilder som hevder å vite hva presidenten vurderer eller ikke vurderer, aner ikke hva de snakker om. Når president Trump har en kunngjøring om planene hans for 20. januar, så vil han gi beskjed, sier en talsmann for Det hvite hus, Judd Deere, til Business Insider.

President Donald Trump har tidligere benyttet seg av det militære flyet på utenlandsreiser, selv om en kilde på flyplassen i Skottland forteller til The Sunday Post at flyet oftere har blitt brukt av visepresidenten eller førstedamen.

Overvåkningsfly

Business Insider skriver også at Trump besøkte golfbanen Turnberry i 2018 i forbindelse med en europeisk rundreise.

Ifølge The Sunday Post forteller kilder ved Prestwick Airport at amerikanske overvåkingsfly de siste ukene har flydd over Turnberry, noe som bidrar til spekulasjonene om at Trump har planer om å komme på besøk.

Påtroppende president Joe Biden planlegger en nedtonet innsettelse den 20. januar. Kongresskommisjonen som planlegger seremonien, har tidligere uttalt at den kommer til å bli praktisk talt uten publikum.

Ny duell i Georgia

Tirsdag er det også klart for en ny duell mellom Demokratene og Republikanerne, nemlig kampen om flertallet i Senatet. Da er det nemlig annen runde i senatsvalgene i Georgia. To senatorer skal velges, og det vil avgjøre hvem som får flertall i Senatet.

Fakta om kandidatene i Georgia-valget I David Perdue Sittende republikansk senator. 71 år gammel. Kommer fra Macon i Georgia. Ble valgt inn i Senatet fra delstaten i 2014. Kom da fra næringslivet, hvor han blant annet var administrerende direktør i Reebok. Er blant de rikeste i Senatet. Har alliert seg tett med president Donald Trump, og har støttet opp om hans forsøk på å utfordre resultatet av høstens presidentvalg. Jon Ossoff Demokratisk utfordrer til Perdue. Er 33 år gammel, og vil bli yngst i Senatet om han vinner. Kommer fra storbyen Atlanta. Er administrerende direktør i dokumentarfilmselskapet Insight TWI. Startet sin politiske karriere da han gikk på college. Var praktikant i Representantenes hus for borgerrettighetshelten John Lewis, som døde i sommer. Ossoff stilte til valg i Huset i 2017 og tapte, til tross for å ha samlet inn store valgkampmidler. Kelly Loeffler Sittende republikansk senator. 50 år gammel. Kommer fra Bloomington i Illinois, men flyttet til Georgia i 2002. Ble utnevnt til setet sitt i Senatet av guvernør Brian Kemp i 2018, da forgjenger Johnny Isakson trakk seg av helseårsaker. Kommer fra næringslivet og er i likhet med Perdue blant de rikeste i Senatet. Jobbet ved Intercontinental Exchange, et selskap som driver verdens største aksjemarked i New York og som ektemannen hennes grunnla. Medeier av basketballaget Atlanta Dream, som spiller i den øverste basketballigaen for kvinner i USA. Har i likhet med Perdue alliert seg med Trump, men ikke før de siste årene. Raphael Warnock Demokratisk utfordrer til Warnock. 51 år gammel. Er pastor i kirken i Atlanta der Martin Luther King Jr. preket, og er blant Georgias mest kjente svarte prester. Vokste opp som det ellevte av tolv barn i offentlig-eid bolig i Savannah i Georgia. Entret politikken via aktivisme. Har kjempet for utvidet rett til helsehjelp og velgerrettigheter. Vil bli Georgias første svarte senator om han vinner valget. (Kilder: NTB, AP, AFP, New York Times)

