Ville tjene seg rik på å tømme butikker og selge overpriset antibac på nett - ble sittende med 17.700 flasker som ikke kunne selges

Gullgruven ble et mareritt for de amerikanske brødrene. Nå advarer Økokrim nordmenn.

OSLO/NEW YORK (Nettavisen): Lørdag publiserte New York Times en reportasje om et brødrepar som fikk fikk halve USA til å se rødt.

NYHETSSTUDIO: Få de siste nyhetene om viruspandemien

1. mars ble det første koronadødsfallet i USA bekreftet. Da bestemte brødreparet Matt og Noah Colvin seg for å hamstre for egen vinning. De satt seg i en leie-lastebil og reiste fra butikk til butikk for å tømme hyllene for desinfeksjonsmiddel for hendene.

Målet var å selge produktene til overpris på nettstedet Amazon. 300 flasker ble lagt ut for salg, og de ble solgt for mellom 8 og 70 dollar hver.

Les også: Her er Oslos drive-in virusstasjon

Satt foten ned

Dagen etter reagerte Amazon resolutt og fjernet annonsene fra nettstedet. Det samme gjorde de for tusenvis av andre som ønsket å selge lignende produkter til overpris. Selskapet advarte om at hvis de fortsatte å presse opp prisene, så ville de bli kastet ut helt fra markedsplassen.

Andre markedsplasser på nett som eBay gjorde lignende tiltak.

Dermed satt brødreparet plutselig med 17.700 flasker som de ikke hadde noen anelse om hvordan de kunne selge.

- Det var en enorm whiplash. I det ene øyeblikket hadde jeg noe på gang som kunne gjøre store økonomiske ting for familien min, til å tenke «hva i alle dager skal jeg gjøre med alt sammen», fortalte Matt Colvin til New York Times.

Ga bort 2 av 3 flasker - så tok statsadvokaten resten

Etter at saken ble publisert skal Calvin ha mottatt store mengder hatmeldinger.

- Jeg har kjøpt og solgt ting i ti år nå. Det har vært det ene etter det andre populære produktet. Men hver gang har det alltid vært et alternativ tilgjengelig i butikkene. Da vi tok innkjøpsturen, hadde jeg ingen anelse om at butikkene ikke ville få inn nye produkter, sier han til storavisen.

På søndag bestemte han seg for å donere to tredeler av flaskene til frivillige som jobbet for en lokal kirke.

På dette tidspunktet hadde også statsadvokaten merket seg saken. De sendte et krav om at han umiddelbart stoppet med virksomheten sin, og det ble sendt folk for å plukke opp resten av produktene som ikke ble solgt.

Dermed var lageret tømt.

- Vi kommer ikke til å tolerere ågerpriser i denne ekstraordinære situasjonen, og vi vil bruke aggressive midler for å stoppe det, sa statsadvokat Herbert H. Slatery i en melding i helga.

I Norge advarer nå ØKOKRIM mot kriminelle som utnytter seg av usikkerhet og frykt for å gjennomføre bedrageri mot befolkning og næringsliv. - Enkelte kriminelle vil kynisk se på situasjonen som en mulighet til å tjene penger, sier førstestatsadvokat hos ØKOKRIM, Inge Svae-Grotli i en pressemelding. Foto: Gorm K. Gaare/EUP-BERLIN

Les også Så lenge kan koronaviruset overleve i luft og på metall, plast og papp

Økokrim advarer nordmenn

I Norge advarer nå ØKOKRIM mot kriminelle som utnytter seg av usikkerhet og frykt for å gjennomføre bedrageri mot befolkning og næringsliv.

- Enkelte kriminelle vil kynisk se på situasjonen som en mulighet til å tjene penger, sier førstestatsadvokat hos ØKOKRIM, Inge Svae-Grotli i en pressemelding.

- Metodene som benyttes kjenner vi igjen, men innpakningen av bedrageriet blir tilpasset situasjonen vi står i. Interpol har for eksempel advart om at det opprettes falske nettbutikker som selger smittevernutstyr.

STORSTILT AKSJON: Flere personer har blitt pågrepet av Økokrim i Bergen. Foto: (NTB scanpix)

- Hjemmekontor øker sannsynligheten

Når mange bedrifter endrer måten de er organisert og opererer på vil det kunne oppleves som en mulighet av kriminelle, skriver Økokrim i pressemeldingen

- Vi mener at mer bruk av hjemmekontor og nye kommunikasjonslinjer i bedriftene øker sannsynligheten for at kriminelle vil kunne lykkes med CEO-bedragerier, sier Ingen Svae-Grotli.

Økokrim skriver at for mange bedrifter er hjemmekontor en ny måte å jobbe på, og det vil kunne føre til uklare kommunikasjonslinjer.

- Vi tror også at vi vil se flere fakturabedragerier i tiden som kommer, da kontroll av fakturaer er vanskeliggjort i mange bedrifter.

- Bedriftene bør skaffe seg rutiner slik at unormale hendelser håndteres raskt, er Svae-Grotlis råd.

Informasjonssikkerhet

De viser også til at NSM har publisert en artikkel om hjemmekontorets muligheter og utfordringer ( https://www.nsm.stat.no/aktuelt/mer-hjemmekontor--store-muligheter-men-ogsa-risikoer).