Villsvinet stakk av med laptopen til en nudist

En nudist i Berlin fikk fart på beina da det lokale dyrelivet stakk av med laptopen.

Øyeblikket ble foreviget. Adele Landauer var en av mange som var vitne til den komiske hendelsen, melder BBC. Hun tok fram mobilen og knipset bilder av selve jakten, som senere ble postet på Facebook og Instagram.

- Naturen slår tilbake, skriver hun på Facebook.

- Han ga alt han kunne, uten en tråd, skriver Landauer.

Landauer skriver at hun fikk tillatelse av mannen til å poste bildene.

- Jeg viste bildene til mannen, han lo voldsomt og ga meg tillatelse til å gjøre bildene offentlig, skriver hun, ifølge BBC.

Hendelsen skjedde onsdag denne uken ved innsjøen Teufelssee, som er et populært badested i Berlin.

Kvinnen forteller videre at villsvinene først begynte å forsyne seg fra noen pizzastykker som lå i ryggsekken til mannen, som da befant seg i vannet.

- Deretter fant de denne gule posen og bestemte seg for å ta den. Men mannen som eide den, innså at posen inneholdt laptopen hans, skriver hun.

- Han ble veldig fokusert og løp etter villsvinene for å få den tilbake, skriver hun.

Mannen lykkes med å innhente villsvinene og fikk tatt laptopen tilbake, noe som utløste applaus og gratulasjoner fra tilskuerne.

BBC skriver det er en lang tradisjon for naturisme i Tyskland, og at det er ganske normalt på sommertid at folk kler av seg i parker.

Videre skriver den britiske kringkasteren at nedstengningen i forbindelse med koronapandemien har ført til flere meldinger om dyr som blir mer vågale, og som beveger seg inn på offentlige plasser som har vært folketomme grunnet koronarestriksjonene.

Det er blant annet gjort flere observasjoner av villsvin i flere av Berlins forsteder.