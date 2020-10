Vind og regn vil prege halloween-feiringen mange steder

Særlig en del av landet får mye nedbør i starten av uka, men etter hvert slipper ingen unna. Det vil også prege halloween-feiringen.

– Det blir ordentlig høstlig uke, sier meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk Institutt til Nettavisen.

Det har vært både vått og grått en del steder søndag, og meteorologene kan ikke love noen særlig bedring den kommende uka- særlig ikke for de som befinner seg i Sør-Norge.

– Den er områdene sør for Stat og Dovre som får det dårligste været, forteller Wiberg.

Milde temperaturer

På vestlandet og østafjells blir det en del nedbør, og milde temperaturer sørger for at det faller som regn.

Tross snø flere steder på Østlandet tirsdag, er det nemlig lite tegn til vintervær.

– Nei, vi ser ingen tegn til det. Det er heller ganske mild luft på vei inn til Sør-Norge nå, og selv om det er en variert værtype på vei, med svingende temperaturer, så ser jeg ikke noe snø i ukens prognoser her sør, sier meteorologen til NTB.

– Du må høyt opp i fjellene for å finne noe snø i Sør-Norge nå, men i Finnmark har snøen lagt seg flere steder. Den kan komme til å bli liggende ettersom kalde temperaturer og mye klarvær vil prege den kommende uken i nord, sier hun.

Midt-Norge blir vær-vinnere

En del i sør kan imidlertid se frem mot en liten nedbørspause torsdag og fredag, men det er Midt-Norge som stikker av med det aller fineste være denne uken. I kystnære strøk kan det komme nedbør, men meteorologen melder om muligheter for mye sol.

– Trøndelag, Møre og Romsdal og dels Nordland vil få en del bedre vær, forteller Wiberg.

– Det ser ut som det blir en del sol, i hvert fall i første delen av uka. Det ser ut som det blir fine dagtemperaturer, mens det blir litt kaldere om nettene når det er klarvær. Så her kan det bli minusgrader om natten i indre strøk.

Oversikten viser værprognosene flere steder i landet de neste tre dagene. Foto: Skjermdump / Yr.no

Enda lenger nord starter uka med bygevær mandag, men så blir det raskt bedre der også.

– Starten av uka er verst i sør og best i midten, og så blir det bedre i nord også.

I Trondheim ventes både sol og fine temperaturer til uka. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Vind og regn preger halloween-feiringen

Til helgen ser det ut som det kommer et lavtrykk vil sørge for ganske våte dager for de aller fleste. Selv om gradestokken kan komme til å runde ti plussgrader enkelte steder, så blir ikke halloween-været akkurat «koselig».

– Til helgen ser det ikke så veldig bra ut noe sted i landet, egentlig, sier Wiberg.

Lysende gresskar lokker til halloween-feiring som i år kan bli litt fuktig og preget av vind flere steder. Foto: Erik Johansen / NTB

Det blir altså både vind og nedbør en rekke steder, når halloween-gresskarene skal settes ut, men som Wiberg sier:

– Jeg forbinder halloween med tre grader og øs pøs. Det kan godt bli opp mot ti plussgrader fredag her sør, så sånn sett tegner det til at årets halloweenvær blir en forbedring sammenlignet med eksempelvis i fjor.

– Men så kommer det an på bygene da. Det blir sikkert koseligst innendørs.