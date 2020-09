Vinden herjer: - Fasaden i ferd med å blåse ned

Elever og lærere måtte holde seg innendørs da veggplater løsnet på skole i Drammen.

DRAMMEN: (Drammens Tidende/Nettavisen): Meteorologisk institutt har onsdag sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast i deler av Sør-Norge.

Rett før klokka 11 melder Meteorologisk institutt at farevarselet er utvidet til å gjelde fylkene Innlandet, Viken, Oslo og Vestfold og Telemark.

- Sikre løse gjenstander og følg med på meldinger fra transportaktører, skriver meteorologene på Twitter.

Nødetatene rykket i 10-tiden ut til Fjell skole i Drammen for å sikre veggplater som har løsnet på grunn av kraftige vindkast.

- Fasaden er i ferd med å blåse ned, skriver politiet på Twitter.

Vinden tar godt også sørover på Østlandet, skriver Meteorologisk institutt på Twitter. Klokka 11 er farevarselet utvidet. Foto: (Meteorologisk institutt)

- Ingen personer skadet

Da politiet nådde fram til stedet meldte de at alle skolens ansatte og elever holder seg inne.

- Ingen personer er skadet, sier politiets operasjonsleder Trond Egil Groth til Drammens Tidende.

Ifølge Drammens Tidendes reporter på stedet har et område på 100 x 20 meter blåst av.

Hele området rundt skolen ble sperret av med politibånd.

- Nå jobber vi først og fremst for å hindre at det skjer uhell. Vi er på stedet og arbeider for å få folk vekk og sikkerhet, sier Groth.

Entreprenør er varslet og kommer til stedet for å sikre bygningen.

Onsdag sendte Meteorologisk institutt ut farevarsel for kraftige vindkast på Østlandet.

Det er sendt ut farevarsel for fylkene Innlandet og Viken (Akershus, Oppland, Hedmark).

- Løse gjenstander kan blåse avgårde. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen, heter det i farevarselet.

- Vi har allerede registrert vindkast på 17 meter i sekunder i Lillehammer og på Tynset, og vinden er nå i økning også lengre sør, tvitrer Meteorologisk institutt klokka 09.24.