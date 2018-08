Vinden i Sør-Norge er avtagende - nå er det Nord-Norge som får uværet

Farevarselet er justert ned fra oransje til gult i Sør-Norge.

Meteorologisk institutt varsler at vinden som har herjet på kysten av Sør- og Østlandet vil løye utover kvelden. Nå beveger den seg i stedet nordover.

– Vinden er nå på vei ned de fleste steder langs kysten av Sør- og Østlandet. På kvelden vil den gå ned mot liten kuling, og så over til bris natt til lørdag. Da har lavtrykket beveget seg nordover, sier vakthavende meteorolog Lars Andreas Selberg ved Meteorologisk institutt til NTB i 19-tiden fredag.

Den kraftige vinden har skapt store utfordringer på Sør- og Østlandet, med trær som brekker, innstilt kollektivtrafikk og stillaser som kollapser.

På Svenner fyr i Vestfold ble det klokken 14 målet vindkast på hele 31,4 meter per sekund, mens det på Færder fyr ble målt kast på 29 meter per sekund. I Oslo er det kraftigste vindkastet som er målt hittil fredag på 23,3 meter per sekund, som tilsvarer liten storm. Det ble målt på Tryvannshøgda.

Klokka 14 målte vi aller sterkest vind på Svenner fyr i #Vestfold, med vindkast på hele 31,4 m/s 💨 Bildet viser utsikten derfra. På Færder fyr ble det registrert vindkast på 29,0 m/s og Strømtangen fyr 28,3 m/s! pic.twitter.com/ZWvbzoAcDa — Meteorologene (@Meteorologene) 10. august 2018

I stedet er det nå befolkningen lenger nord i landet som bør forberede seg på økende vind.

– Ved grensetraktene mot Sverige i Hedmark er det ventet stiv kuling på fjelltoppene i kveld, mens det i natt er ventet sterk kuling på Dovrefjell, i Jotunheimen og i Trollheimen, sier Selberg, og fortsetter:

– Det vil også bli en vindøkning i Møre og Romsdal og Trøndelag i kveld og i natt med stiv og sterk kuling flere steder. Tidlig lørdag morgen er det så varslet liten storm på grensen mellom Trøndelag og Nordland.

En rask titt på helgeværet i #Norge: Lørdag starter med typisk innevær i Trøndelag og Nordland 🌬️🌧️ Det meste av landet får nedbør i løpet av helga. Best vær blir det i sør og øst litt utpå søndag 🌤️ pic.twitter.com/Zia1Cq12cH — Meteorologene (@Meteorologene) 10. august 2018

Vindkast på 20 til 25 meter i sekundet

I løpet av fredag formiddag var det ventet vindkast på rundt 20 til 25 meter i sekundet.

Det er ventet at vinden vil øke først i Aust-Agder og Telemark. Fra ettermiddagen vil vinden ta seg opp i Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo og Akershus.

Vinden vil ikke være avtagende før sent fredag kveld i Buskerud, Oppland og Hedmark. Men vil minke jevnt i løpet av kvelden i Aust-Agder, Telemark, Oslo og Akershus.

I områdene Telemark, Buskerud og Oppland ventes det også mye nedbør lokalt. Det kan komme opp til mellom 40 og 50 millimeter på 24 timer.

Rogaland og Møre og Romsdal vil få mellom 50 og 70 millimeter med nedbør i løpet av de neste tolv timene. Omtrent den samme nedbørsmengden i løpet av en tolvtimers periode.

Nordland kan vente seg mellom 40 og 60 millimeter nedbør på lørdag over en tolvtimers periode.

På Twitter skriver meteorologene at ting med store flater kan bli tatt av vinden.

- I forbindelse med uværet som streifer over Sør-Norge og sørlige deler av Nordland i løpet av fredag og lørdag kan det bli såpass til vindkast at bobiler kan være utsatt 💨 Båtfolk bør også for all del holde seg på land frem til været har passert, samt sjekke fortøyninger, skriver de på Twitter.

I forbindelse med uværet som streifer over #SørNorge og sørlige #Nordland i løpet av fredag og lørdag kan det bli såpass til vindkast at bobiler kan være utsatt 💨 Båtfolk bør også for all del holde seg på land frem til været har passert, samt sjekke fortøyninger! pic.twitter.com/x5cq88CIOZ — Meteorologene (@Meteorologene) 10. august 2018

Sendes nordover

Lavtrykket sender nedbøren og vinden videre nordover i landet fredag ettermidag/kveld til lørdag, slik at her ventes det også regn og regnbyger, lokalt mye nedbør i deler av Nordland og Troms lørdag. I tillegg stiv kuling utsatte steder, skriver StormGeo på bloggen sin.

Når vinden når Nordland økes farevarselet til oransje farenivå, og det er ventet vindkast på 25-30 meter i sekundet. I innlandet ventes det vindkast på 30 meter i sekundet. Dette vil gjelde Helgeland og opp til Salten.

Vinden vil imidlertid minke i løpet av lørdag kveld og natt til søndag.

Her er det siste satellittbildet over uværet som beveger seg inn mot #SørNorge 🛰️ Skyene danner en ganske tydelig spiralform rundt lavtrykkets sentrum, som er like ved land. pic.twitter.com/JWLkHFFjsr — Meteorologene (@Meteorologene) 10. august 2018

Ikke bare mye vind, også mye nedbør i store deler av #SørNorge og deler av #Nordland i dag og i morgen! Sjekk farevarsel for detaljer: https://t.co/sb4X9as5HV pic.twitter.com/B0acsUJSvn — Meteorologene (@Meteorologene) 10. august 2018

Mye vind og sterke vindkast i store deler av #SørNorge og deler av #Nordland i dag og i morgen. Se farevarsel for detaljer: https://t.co/sb4X9as5HV pic.twitter.com/ytaeA4DOuu — Meteorologene (@Meteorologene) 10. august 2018

Vinden er i ferd med å nå #SørNorge 💨 Animasjonen viser hvordan lavtrykket har beveget seg fra Danmark og over Skagerrak i løpet av natten og morgenen. Danmark og vestkysten av Sverige har hatt vindkast på 20-32 m/s. pic.twitter.com/5r1Vz1x1uw — Meteorologene (@Meteorologene) 10. august 2018

