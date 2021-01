Vindkraftverk kan kaste døde fugler i søpla

Fugler som dør i møte med vindturbiner kan kastes uten at det blir registrert eller meldt ifra om ved alle vindkraftverk.

De siste par årene har døde ørner blitt funnet ved Fosen Vind sine vindturbiner i Trøndelag, ifølge NRK.

På vindkraftverket som er Europas største vindkraftanlegg, er det ingen organisert leting etter døde fugler. Fuglene som blir funnet ved vindkraftverket må heller ikke registreres eller leveres til forskning. De kan kastes rett i søpla.

Dette får seniorforsker og ørneekspert ved NINA, Torgeir Nygård til å reagere.



– Da får man ikke vite hva vindkraftverk har å si for fuglelivet. Det blir slått i hjel ganske mye fugler, sier han til NRK.



Det har blitt funnet fem døde ørner av tilfeldig forbipasserende , men Nygård er overbevist om at det må ligge mange døde fugler i terrenget på Fosen.

De siste fjorten årene har forskere funnet flere hundre drepte ørner og ryper på Smøla. Der har det blitt gjennomført søk på grunn av et forskningsprosjekt som finansieres av vindkraftutbygger Statkraft. Forskningsprosjektet skal finne ut hva man kan gjøre for å forhindre at fugler krasjer inn i vindturbiner.

Slik er det ikke ved andre vindkraftverk. Det er vanligvis NVE som setter krav til om det skal søkes etter fugl, men det er det få steder.

Ifølge Miljødirektoratet gjør ikke Fosen Vind noe ulovlig. Da det verken er plikt om å levere dem til kommune eller varsle om det.



