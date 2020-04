Vinmonopolet lar de ansatte bruke buttons for å vise at de ikke er syke

Vinmonpolets ansatte med pollenallergi kan nå velge om de vil vise at det kun er allergi og ikke andre sykdommer overfor kunder.

Pollensesongen ruller vanligvis innover Norge rundt februar, og fører til at flere blir både snufsete og preget av allergi. Årets pollensesong har imidlertid startet én måned før skjema grunnet mildværet. Pollensesongen varer til høsten, noe som betyr at deler av sesongen skjer samtidig som verden er preget av en global pandemi, nemlig koronakrisen.

Uvanlig grep

Det har ført til at Vinmonopolet har tatt et uvanlig grep for å trygge kundene sine. De har sendt ut buttons til de butikkene som ønsker dette, slik at de ansatte som vil kan bruke disse.

BUTTON: De ansatte på Vinmonopolet som ønsker, kan nå ta i bruk en button for å vise at de har pollenallergi, og ikke andre sykdommer.

- Av de 2.000 ansatte i Vinmonopolet er det en del som har allergi eller høysnue. Dette er noe de får hvert år, og noen er mer preget av det enn andre. De er klar over at de blir litt snufsete, får rennende øyne og bære preg av høysnue, sier kommunikasjonsdirektør i Vinmonopolet, Halvor Bing Lorentzen til Nettavisen.

Helt frivillig

Han understreker at det er helt frivillig om de ansatte om de ønsker å bruke button eller ikke.

- Vi har sendt buttons til de butikkene som har ønsket det, slik at de ansatte som ønsker å synliggjøre at de ikke er syke av andre grunner kan bruke de, sier Lorentzen.

FRIVLLIG: Kommunikasjonsdirektør i Vinmonopolet, Halvor Bing Lorentzen understreker at det er helt frivillig om de ansatte bruker buttons eller ikke. Foto: Ellen Jarli (Vinmonopolet)

Kraftig økning

Vinmonopolet opplever en kraftig økning i salget under koronakrisen, det melder NTB. På en normal uke selger Vinmonopolet rundt 1,6 millioner liter drikke, mens de den siste uken har solgt 2,1 millioner liter.

- Grunnen er sannsynligvis at det nesten ikke er grensehandel, taxfreehandel og alkoholsalg i utelivet. Mesteparten av dette har tatt en midlertidig pause, og da ser vi at mange kommer til oss for å handle i stedet, uttalte kommunikasjonssjef i Vinmonopolet Jens Nordahl til NTB.

Koronaviruset ble først oppdaget i den kinesiske byen Wuhan i desember i fjor, og har siden spredt seg over store deler av verden. Verdens helseorganisasjon erklærte utbruddet som en pandemi 11. mars, dagen før Norges statsminister Erna Solberg (H) innførte de strengeste tiltakene i landet i fredstid.

USA er det landet som er hardest rammet av koronaviruset, der over 700.000 er bekreftet smittet og over 37.000 er døde. I Norge er i underkant av 7.000 mennesker smittet av viruset, og 163 er døde.