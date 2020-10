Vinneren av «nedbørskampen» er klar

Foran med god margin.

Det har vært en våt og regnfull oktober for Østlandet. En solid indikator på det er at Oslo slo Bergen i «nedbørskampen» i måneden som gikk.

Ikke siden 1993 har det regnet mer i hovedstaden enn i byen mellom de syv fjell i oktober måned.

Målestasjonen Blindern i Oslo endte opp med 205,9 mm nedbør i oktober, mens Bergen stoppet på «bare» 188,5 mm.

Grunnen til at man kåre en «vinner» allerede lørdag morgen er enkel, forteller statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes til Nettavisen:

– Nedbørsdøgnet er ikke det samme som et vanlig døgn, men avsluttes klokken 08 om morgenen. Så det som har kommet mellom 08 fredag og 08 lørdag er det som blir skrevet på dagen i dag. Det er noe som har hengt igjen fra langt tilbake, det har nok noe med når man tømte nedbørsbøtter og hva som var praktisk, sier Moxnes til Nettavisen lørdag morgen.

Det har vært en oktober litt utenom det vanlige for Oslo og resten av Østlandet:

– Det har jo vært veldig vått, det er det mange som har merket. Målestasjonen på Blindern registrerte den nest våteste oktobermåneden noen gang, kun slått av 2014. Samtidig har det vært relativt tørt i vest.

– Også ser jeg på Yr.no her nå at Oslo har tenkt å feire dette de to neste dagene med enda mer nedbør?

– Hehe, ja. Det har ikke tenkt til å stoppe helt enda. Det kommer mer nedbør allerede sent i kveld, og i morgen kan det komme opp mot 20 mm. Det blir en våt start på november også, men utover i neste uke kan det bli tørrere Østafjells. Da kommer lavtrykkene lengre nord. Så for Østlandet sin del så blir det bedre etter helgen!

Også Bergen er med på feiringen de neste par dagene:

– Der blir det også en ganske våt helg, men også der vil det bli bedre utover kommende uke. Da er det Nord-Norge som får mesteparten av det dårlige været, avslutter Moxnes til Nettavisen.