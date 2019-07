Vinstra-dømtes foreldre: Har opplevd trakassering

Foreldrene til den 17 år gamle gutten, som torsdag ble dømt for drapet på Laura Iris Haugen, sier til VG de har opplevd ryktespredning og trakassering.

Faren til den drapsdømte gutten sier at folk har vært imøtekommende og greie, men at noen har sluttet å hilse på han og guttens mor etter drapet som rystet den lille byen i Oppland.

– Vi har opplevd ryktespredning, trakassering og nærmest direkte trusler. Enkelte mener vi er medskyldige i drap, sier han til avisa.

I dommen står det at retten ikke har vært i tvil om at 17-åringen viser klare narsissistiske og skremmende trekk, som er uvanlig å se hos så unge mennesker. Foreldrene sier at sønnen var ensom og slet sosialt, og retter kritikk mot skolen, som de mener ikke ga sønnen hjelp eller forsøkte å bedre situasjonen hans.

Både Vinstra videregående skole og Vinstra ungdomsskole fikk i juni kritikk for skolemiljøet i en tilsynsrapport Fylkesmannen i Innlandet gjorde på skolen, og hos barnevern- og helse- og omsorgstjenestene i Nord-Fron kommune etter drapet.

Fakta Fakta om saker om mindreårige og drap i Norge ↓ * 10. oktober 2013: En tre år gammel gutt blir funnet død utenfor en bolig i Sagvåg på Stord. Den 13 år gamle fosterbroren tilstår å ha drept ham. Etter utredning får 13-åringen et behandlingstilbud i regi av spesialisthelsetjenesten. * 28. oktober 2014: Miljøterapeut Anna Kristin Gillebo Backlund (30) blir drept på den private barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen i Asker. Ei jente, som var 15 år på gjerningstidspunktet, blir dømt til forvaring i ni år, med en minstetid på seks år, for overlagt drap. Det er første gang et barn dømmes til forvaring. * 29. august 2015: 14 år gamle Alma Gabriela Knutsen blir funnet død i Søgneelva i Søgne i Vest-Agder. En 14 år gammel gutt vedgår i avhør å ha tatt livet av henne. Gutten blir tatt hånd om av barnevernet. 5. desember 2016: Tone Ilebekk (48) og Jakob Abdullahi Hassan (14) blir knivstukket i skolegården på barneskolen Wilds Minne i Kristiansand. En gutt som var 15 år på det tidspunktet, er dømt til elleve års fengsel. * 26. juli 2017: 17 år gamle Marie Skuland og en kvinne på 23 år blir knivstukket på Sørlandssenteret i Kristiansand. 17-åringen dør av skadene. Ei jente som var 15 år da knivstikkingen skjedde, er i Agder lagmannsrett dømt til tolv års fengsel for drap og drapsforsøk. * 14. juli 2018: 18-årige Håvard Pedersen blir knivstukket mens han er på jobb på Coop Byggmix i Vadsø. Han blir erklært død kort tid etter. En 17-årig gutt som kom til Norge som mindreårig asylsøker fra Afghanistan i 2015, blir dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern. * 30. juli 2018: 13-årige Sunniva Ødegård blir funnet død på Varhaug i Rogaland. En 17-årig gutt fra samme sted blir siktet for drap. Under tingrettens behandling, etter at han har fylt 18 år, blir han dømt til forvaring i elleve år med en minstetid på sju år. Dommen er anket. * 31. oktober 2018: Laura Iris Haugen (16) blir stukket 20 ganger med kniv i et boligområde på Vinstra. Hun dør av blodtap etter kort tid. En da 16 år gammel gutt, som hadde gått i klasse med jenta på ungdomsskolen, er i tingretten dømt til 13 års forvaring med en minstetid på åtte år. Dommen er ikke rettskraftig. Kilde: NTB

I rapporten ble det ikke avdekket noen lovbrudd, verken hos barnevernstjenesten eller i helse- og omsorgstjenestene, men det ble avdekket svakheter i flere av institusjonene.

I en epost til VG skriver kommunalsjef Sverre Sætre i Nord-Fron at kommunen ikke har noen kommentar til saken.

