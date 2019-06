Vinstra-saken for lukkede dører

Rettssaken mot 17-åringen som er tiltalt for å ha drept en 16 år gammel jente på Vinstra i fjor, skal gå for lukkede dører, men med pressen til stede.

Retten tar forsvarers begjæring til følge om at hele hovedforhandlingen skal gå for lukkede dører på bakgrunn av tiltaltes alder og helsesituasjon. Det innebærer at også bistandsadvokatenes begjæringer om at deres parter skal forklare seg bak lukkede dører, tas til følge når saken starter på Lillehammer mandag.

De som får anledning være til stede er nær familie og venner av tiltalte, etterlatte og fornærmede som partene tillater.

«De senere år har det vært flere tilfeller der barn har drept barn, og det er således et tiltakende samfunnsproblem som pressen har en sentral rolle i å legge til rette for en opplyst samfunnsdebatt om – slik aktor påpeker,", skriver blant annet Nord-Gudbrandsdal tingrett i sin kjennelse.

I tillegg til lukkede dører er det nedlagt referatforbud under fremleggelsen av de sakkyndiges erklæringer og vitneførsel knyttet til taushetsbelagte opplysninger, med mindre partene gir samtykke til gjengivelse.

Spørsmål om tilregnelighet

Påtalemyndigheten mener det ikke er grunnlag for å legge ned påstand om ordinær straff for 17-åringen.

I tiltalen tar statsadvokat Jo Christian Jordet uttrykkelig forbehold om at han likevel kan nedlegge påstand om fengselsstraff eller forvaring. Aktoratet vil i så fall basere det på den totale bevisføringen i retten.

De sakkyndige mener det er fare for at gutten vil begå nye alvorlige straffbare handlinger. Det vises til at han har vist interesse for ekstrem vold både før og etter at han ble fengslet, og at han ved å drepe jenta har vist at han kan omsette fantasier til handling.

Les også Vinstra-drapet: Ikke grunnlag for ordinær straff

I hovederklæringen konkluderer de med at han var utilregnelig. Den rettsmedisinske kommisjonen hadde bemerkninger til erklæringen og ba om en tilleggserklæring.

– Der uttrykker de tvil til tilregnelighet. Når de sakkyndige er i tvil, må de konkludere negativt, forklarer Jordet.

Påtalemyndigheten har tatt forbehold om at han overføres til tvungen psykiatrisk behandling fordi han var psykotisk under drapet.

Over 30 vitner

I tiltalen fremgår det at gutten stakk jenta 20 ganger med kniv i et boligområde på Sorperoa på Vinstra i Oppland. Hun døde etter kort tid av forblødning.

De to hadde gått i samme klasse på ungdomsskolen og nylig begynt på samme videregående skole da drapet skjedde. Han ble pågrepet på åstedet kort etter.

Tiltalen er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten og er forkynt for gutten, som har sittet i varetekt i en barnevernsinstitusjon siden drapet. Han har erkjent straffskyld.

I løpet av to uker skal over 30 vitner forklare seg i Nord-Gudbrandsdal tingrett. Av praktiske hensyn er hovedforhandlingen lagt til Lillehammer.

Først ut er mannen i 50-årene som prøvde å gripe inn. Deretter skal tiltalte forklare seg resten av mandagen og tirsdag. Øvrige vitner den første uka inkluderer familiemedlemmer, øyenvitner, sakkyndige, politi, medelever og lærere.

Den andre uka starter med forklaringene til fengselsbetjenter og sakkyndige som har hatt kontakt med tiltalte. De rettsoppnevnte psykiatrisk sakkyndige vitner onsdag. 27. juni før prosedyrene avslutter saken dagen etter.

