Vinterdekk: Oslo og Akershus med rekordlav piggandel

Aldri før har andelen vinterbilister uten pigg på dekkene vært lavere. Forsikringsselskapet If mener det er naturlig, men har én klar advarsel.

OSLO (Nettavisen): Færre og færre bilister går vinteren i møte med pigg på dekkene. Oslo og Akershus skiller seg markant ut. Her er piggdekkandelen for personbiler nå nede på 4,8 prosent, mot 14,3 prosent for ni år tilbake. Dette viser tall fra forsikringsselskapet If.

- Aldri før har piggdekkandelen vært så lav som nå. I Oslo og Akershus ser vi at piggdekkene praktisk talt er borte, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If til Nettavisen.

Selskapets tall er basert på nær 20.000 skadetakseringer sist vinter, 2460 av dem i Oslo og 2600 i Akershus. Vintersesong er definert som perioden fra 1. november til første mandag etter 2. påskedag.

- Bedre dekk

- Jeg har snakket med våre skadeeksperter. De peker på to forhold. For det første har piggfrie vinterdekk blitt bedre og folk har fått mer erfaring med å kjøre uten pigger. Dessuten har vi i flere år hatt vintre som har vært milde, selv om det kan komme skikkelig med snø, sier Clementz.

Han viser dessuten til piggdekkgebyr som gjelder innenfor Oslo kommunes grenser, men dette er gebyr som også Stavanger, Bergen og Trondheim har.

- Bilførerne har erfart at piggfrie dekk fungerer godt i mange bymiljøer, men det er jo fortsatt områder i Oslo hvor du nesten er avhengig av piggdekk om vinteren.

Risikabelt med feil dekk

Clementz minner om at feil dekk på bilen er svært risikabelt og at bestemmelsene i kjøretøyforskriften dessuten er helt klar: Du skal være skodd for forholdene, og det er ditt ansvar som bilist å gjøre den vurderingen.

PIGGDEKK PÅ RETUR: - I Oslo og Akershus ser vi at piggdekkene praktisk talt er borte, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If til Nettavisen. Foto: (If Skadeforsikring)

Her kjører de sommerdekk hele året

- På Sørlandet og Vestlandet ser vi at mange kjører med sommerdekk hele året. Det er ikke å anbefale, heller ikke vinterdekk hele året. Gummiblandingene og mønstertypen er forskjellig. Det skal være mykere gummiblanding på vinterdekk, og mønsteret er laget for å gripe. På sommerdekk er det viktig at mønsteret leder vann bort fra dekkene. Det bekymrer oss å se at det er mange som ikke bytter, sier Clementz.

- Feil dekk på bilen er en rullende ulykke som venter på å skje, sier informasjonssjefen, som uansett venter kaotiske tilstander i Oslo-trafikken når det første snøfallet kommer.

Venter kaos - uansett

- På første snøfallsdag, blir det snøkaos i Oslo-området uansett. Hvis du har sommerdekk på bilen og det snør, bør du tenke deg godt om. Legg ikke ut på veien, men ta kollektivtrafikk i stedet, sier Clementz.