Vinteren er over - i denne omgang

Etter flere dager med is og underkjølt regn kan bilister se fram til gode kjøreforhold onsdag morgen.

Vinterværet som har rammet store deler av landet de siste dagene er over for denne gang, det lover vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Per Egil Haga til Nettavisen.

- Natt til onsdag og onsdag morgen vil man stort sett få skyet vær og regnbyger, spesielt sør i landet. Det er snakk om ganske moderate regnbyger i kystområdene sør for Sunnmøre og på Østlandet. Sånn sett byr det nok ikke på noen utfordringer onsdag morgen, slik vi har hatt de siste par dagene med snø og underkjølt regn i de sørlige delene av landet, forteller Haga.

Han legger til at man likevel kan få oppleve et snev av vinter noen steder:

- I høyere og indre strøk kan man få sludd eller snø i bygene.

Slik er værvarselet for Tromsø, Trondheim, Stavanger, Bergen og Oslo de nærmeste dagene, ifølge Meteorologisk institutt og Yr. Foto: Faksimile (Yr)

Snø lengst nord

For de nordligste delene av landet er ikke vinteren helt over i denne omgang:

- Det kan bli litt snøfokk i Nordland og Troms i natt og på onsdag morgen. Dette har vi også sendt ut varsel om, forteller han, og viser til det gule farevarselet som følge av kuling og en del løssnø på bakken enkelte steder. Dette gjelder for Troms, Saltfjellet, Salten og Ofoten fram til onsdag formiddag.

Mildere vær

- Er vinteren over nå?

- Hehe, den slipper i alle fall litt taket for denne gang. Det blir mildere vær i hele landet de neste dagene. Prognosene for helgen er fremdeles litt usikre, men i sør kommer det et lavtrykk inn som kan føre til litt lavere temperaturer igjen. Helgeværet kan dermed bli litt utfordrende, men dette er enda for tidlig til å si sikkert, forteller Haga.

Flere veier stengt tirsdag

Det glatte føret gjorde at flere veier ble stengt tirsdag kveld, blant dem E6 mellom Fokstugu og Vålåsjø på Dovrefjell, der en lastebil skled av veien. Også E16 utenfor Kongsvinger ble stengt i noen timer.

Her kom det først meldinger om at en utenlandsk trailer hadde kjørt av veien, før en personbil og en brøytebil kolliderte kort tid senere. Denne kollisjonen fant sted bare et par kilometer unna, nærmere grensen til Sverige. Føreren av personbilen ble kjørt til Kongsvinger sykehus, sa politibetjent Tonje Kongsrud til Glåmdalen.

Væromslaget resulterte også i mye nedbør enkelte steder:

- Vest-Agder fikk opp mot 40 millimeter nedbør i løpet av tirsdag. I Kristiansand har det blitt målt hele 42 millimeter, forteller Haga.