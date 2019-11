Vintersesongens første snøfall på Østlandet

- 10 til 15 centimeter snø fra fredag til lørdag. Spesielt Trysil ligger godt an, sier meteorologen.

I store deler av landet er det ventet tørt vær denne uken, men i grensetraktene på Østlandet kommer vintersesongens første snøfall.

De største mulighetene for snø inn mot helgen er på Østlandet, spesielt ved grensetraktene øst for Lillehammer og øst for Oslo, opplyser vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt til NTB.

– Der kommer det 10 til 15 centimeter snø fra fredag ettermiddag til lørdag ettermiddag. Spesielt Trysil ligger godt an, sier Fagerlid, som tilføyer at det er ventet langt mindre nedbør vest for Oslo.

NOVEMBER-SNØ: Starten på helga kan gi vinterens første snøfall mange steder Østafjells, ifølge Meteorologisk institutt. Mest nedbør er ventet øst for Mjøsa og Oslo, mens litt snø kan komme lenger vest også. I kyststrøkene ventes sludd og regn. Foto: Faksimile (Meteorologisk institutt)

Snørekord i Tromsø

I Tromsø er det 97 år siden det har vært like mye snø på denne tiden av året. Snødybden i Tromsø ligger onsdag på 70 centimeter.

– Man må lete i historiebøkene for å finne noe lignende. Sist gang det var så mye snø i Tromsø så tidlig på høsten, var i 1922, sier han.

Også på Svalbard vil det komme flere dager med snø. I resten av Nord-Norge vil imidlertid snøfallet avta inn mot helgen. På vidda er det ventet mellom 25 og 30 kuldegrader, men temperaturen også i Tromsø vil ligge på et tosifret antall minusgrader.

– Generelt blir det tørt og kaldt inn mot helgen i hele Nord-Norge på grunn av et høytrykk som beveger seg mot Nord-Skandinavia, sier Fagerlid.

Bilde fra riksvei 862 i Tromsø onsdag morgen. Foto: Webkamera (Statens vegvesen)

Fint vær i Midt-Norge

I Midt-Norge vil værbildet se relativt likt ut. I Trondheim er det ventet mange minusgrader, særlig om natta. Det kan også komme små mengder snø fra øst på lørdag, men Fagerlid varsler tørr værtype i regionen i en uke.

– Det er ventet noen byger onsdag og tidlig torsdag, gjerne da regnbyger i ytre strøk og snøbyger i høyden. Men torsdag skal det klarne opp og det vil bli ganske fint vær fredag, lørdag og kanskje til og med deler av søndag, sier Fagerlid.

Tåkefare

Også på Vestlandet er det ventet lite nedbør. Der er det også ventet plussgrader i ytre strøk på dagtid.

– Her er det langt mildere vær enn lenger nordover, men det er en viss tåkefare på Vestlandet, sier meteorologen.

På Sørlandet vil bildet preges av litt av vestlandsværet og litt av østlandsværet, sier meteorologen. Annet enn små mengder nedbør, er det ventet tørt vær og plussgrader på dagtid.

