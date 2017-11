Vintervær gir glatte veier i øst og vest

Det er sendt ut OBS-varsel i seks fylker på Østlandet tirsdag morgen. På Vestlandet har allerede snøen lagt seg og skapt glatte veier.

Meteorologisk institutt oppfordrer bilister på Østlandet som fortsatt kjører med sommerdekk, til å la bilen stå på tirsdag, for da venter de årets første større snøfall.

Men allerede har snøen skapt problemer på Vestlandet. På E39 ved Helleland utenfor Egersund i Rogaland har snøen overraskende meldt sin ankomst, noe som har skapt et par uhell i morgentimene.

Vegtrafikksentralen meldte like før klokken 5 om redusert framkommelighet på grunn av et trafikkuhell på E39 i Lund kommune. Ifølge Sørvest politidistrikt er et vogntog kjørt ut av veien. En lyktestolpe er påkjørt, og det lekker drivstoff fra en trekkvogn.

– Snøen kommer som julekvelden på kjerringa, opplyser Henning Andersen i Sørvest politidistrikt til NTB.

– Det er snødekt og glatt vei. Dårlig sikt. Det medfører problemer spesielt for tungtransport.

Vest politidistrikt melder også om lav snøgrense og snøføre på veiene.

– Det er et varsku til folk som skal ut og kjøre. Det kan være glatt, og det er store lokale variasjoner, sier operasjonsleder Eivind Hellesund til NTB.

Også Troms politidistrikt melder om glatte veier. «Underkjølt regn i Harstad. Svært glatt. Ta deg god tid til jobb. Ha en trygg og fin dag!», står det i twittermeldingen.

På Østlandet er det ventet vanskelige kjøreforhold, spesielt i ytre strøk. I Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Østfold er det fare for glatte veier mellom klokken 6 og 12 tirsdag.

– Snøfallet kommer mest sør for Oslo. Det er ikke så store snømengder, men det er første snøfall i lavlandet på Østlandet, og det kommer på bunnfrossen bakke. Det kan erfaringsmessig gi utfordringer – først og fremst på mindre sideveier, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl ved Meteorologisk institutt til VG.

Meteorologen tror været tirsdag morgen igjen kan skape problemer i Østfold natt til onsdag.

– Prognosene viser at snøen etter hvert går over til sludd og regn mange steder. Men vi kan ha utfordringer i bakkant av snøværet med nattefrost tirsdag kveld, hvor våt veibane kan fryse til. Vi kan oppleve store forskjeller. Vi ser også at det er fare for tåke på østsiden av Oslofjorden, slik at fuktighet fra luften kan sette seg på iskald bakke inn over Østfold i løpet av natt til onsdag, sier han.

