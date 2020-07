Vipps har problemer - skal være løst

Det melder tjenesten selv om i et Facebook-innlegg.

«Det er dessverre noen problemer som gjør at betalinger i Vipps feiler, det gjelder både vennebetaling og betaling til bedrifter. Vi jobber med å løse dette så fort som mulig og er lei oss for at det skaper problemer i vippsingen!» skriver Vipps på sin Facebook-side.

Litt senere oppdaterer de meldingen med:

«Problemene er nå løst, men det tar litt tid før tjenesten fungerer som normalt for alle brukerne.»

PROBLEMER: Slik ser det ut dersom du prøver å sende penger til en bekjent torsdag ettermiddag. Foto: Skjermdump (Vipps)

– Vi har dessverre ikke informasjon om hvor lang tid det vil ta før problemet er løst, men vi vil oppdatere facebooksiden vår fortløpende, sier pressekontakt i Vipps, Hanne Kjærnes til Dagbladet.

Det er problemer hos samarbeidspartner Nets som forårsaker problemene, ifølge Kjærnes.