Virus-utbrudd: 150 norske studenter er i Kina - UD kartlegger om nordmenn er berørt

- Vi anbefaler ikke våre medlemmer i Kina å reise hjem, sier organisasjon for norske studenter i utlandet (ANSA).

Det nye coronaviruset 2019-nCoV har hittil krevd 80 menneskeliv i Kina. Nesten 3000 mennesker er bekreftet smittet.

Flere land vurderer nå tiltak for å hjelpe sine innbyggere ut av de verst rammede områdene i Kina. Så langt har det ikke vært snakk om noen evakueringsplaner fra norske myndigheter.

Les også: Angivelig kinesisk varsel med sjokkerende video om coronaviruset

Norske myndigheter har ingen konkret oversikt på hvor mange nordmenn det er som befinner seg i Kina, ettersom nordmenn på reise ikke har meldeplikt til norske myndigheter.

- Anbefaler ikke hjemreising

Lånekassen opplyser til Nettavisen at de gir støtte til totalt 143 heltids- og deltidsstudenter i Kina og Hongkong for våren 2020.

Antall ANSA-medlemmer som befinner seg i Kina og Hongkong, er noe høyere. ANSA er en organisasjon for norske studenter i utlandet, men medlemskapet gjelder også for dem som er på feltarbeid eller har praktikantjobb i utlandet.

- Vi har 151 norske ANSA-medlemmer i Kina (inkludert Hongkong). Vi følger med på situasjonen så godt vi kan herfra og er opptatte av at de skal holde seg best mulig oppdatert. Dette er en situasjon som kan endre seg fra dag til dag, sier president i ANSA, Hanna Flood, til Nettavisen.

- Vår anbefaling er at norske studenter i Kina følger UDs reiseråd og rådene til Folkehelseinstituttet. Vi anbefaler ikke våre medlemmer å reise hjem, sier Flood.

Flood sier at ANSA ikke har fått noen bekymringsmeldinger om mistanke om smitte blant norske studenter.

Kartlegger om nordmenn er berørt

Utenriksdepartementer (UD) oppfordrer norske reisende til å registrere seg på reiseregistrering.no, og ta kontakt med den norske ambassaden i Beijing eller UDs operative senter på telefon 23 95 00 00, dersom man har behov for konsulær bistand.

- UD og den norske ambassaden i Beijing jobber med å kartlegge om det er norske borgere som er berørt, sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Siri Svendsen, til Nettavisen.

- Norske borgere på reise i Kina bør følge godt med på nyheter, lytte til informasjon fra lokale myndigheter og være forberedt på forsinkelser eller behov for å endre reiserute som følge av reiserestriksjoner og eventuelt andre tiltak.

Svendsen sier UD følger utviklingen nøye, og vurderer fortløpende behov for eventuelle tiltak.

Les: Smittevernforsker: Munnbind hjelper ikke mot dødelig virus



Nye reiseråd for Kina

UD opprettet reiseråd for Kina i helgen og fraråder nå reiser til Hubei-provinsen som ikke er strengt nødvendig. Det nye coronaviruset hadde sitt utspring i byen Wuhan, som ligger i nettopp Hubei-provinsen.

Viruset har nå spredd seg til andre deler av landet, og myndighetene i Hongkong har iverksatt kriseberedskap etter å ha påvist flere smittetilfeller, som blant annet innebærer stengte skoler og universiteter. I tillegg er flere offentlige arrangementer avlyst. Alle som ankommer Hongkong fra andre kinesiske byer, må underskrive helseerklæringer ved ankomst.

- Vanskeligere å spore epidemien

Kinesiske helsemyndigheter har opplyst at det nye coronaviruset kan smitte under inkubasjonstiden, som er mellom én til 14 dager.

Virus-ekspert Bjørn Blomberg, Foto: UiB

- Det som er vanlig for coronavirus, er at det er smittsomt først når en har symptomer. Nå er det veldig tidlig i forløpet av dette utbruddet, så det er sannsynligvis for tidlig å si noe sikkert om det smitter før symptomene kommer, sier førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Bjørn Blomberg, til Nettavisen.



- På generelt grunnlag, hvis det viser ser at det smitter før symptomene kommer, ville det selvfølgelig gjøre at det vanskeligere å oppdage sammenhengen mellom pasienter og smittekilde og at det da blir vanskeligere å spore epidemien. Det ville bli vanskeligere å forebygge smitte siden man ikke har symptomer å gå etter. Men man må huske på at Verdens helseorganisasjon (WHO) ennå ikke har bekreftet dette, så vi må avvente hva videre undersøkelser viser, sier Blomberg.

- Dødelighet på tre og fire prosent

Blomberg sier det nye coronaviruset per nå har lavere dødelighet enn de to andre alvorlige coronavirus-utbruddene som var Sars og Mers.

- Mers er det coronavirus-utbruddet som har hatt høyest dødelighet med 37 prosent dødelighet blant de bekreftede tilfellene. Sars hadde en dødelighet på rundt ti prosent. Opptellingen tyder foreløpig på at det nye coronaviruset har en lavere dødelighet enn de tidligere alvorlige coronavirus-utbruddene. Så langt er det mellom tre og fire prosent dødelighet. Men det er tidlig i epidemien. Det er mange som er syke i dag, som man ennå ikke vet hvordan det vil gå med, sier han.

- Vurderer en evakueringsplan

Flere land vurderer nå tiltak for å få ut sine innbyggere fra den hardest rammede Hubei-provinsen. Den britiske ambassaden i Beijing opplyser på Twitter at de «arbeider med å tilby britiske borgere et alternativ til å forlate Hubei-provinsen».

Både den britiske utenriksministeren Dominic Raab og innenriksministeren Priti Patel har uttalt at de vurderer en evakueringsplan, uten å utdype hva dette innebærer, skriver The Guardian.



Britiske myndigheter jobber med å spore opp 2000 personer i Storbritannia som har ankommet Kina via internasjonale flygninger siden utbruddet startet, skriver Sky News.

- Det er ikke alltid mulig å finne alle, men vi gjør vårt ytterste forsøk, sier medisinsk direktør for helseberedskap ved PHE (britisk helsedirektorat), professor Yvonne Doyle, ifølge Sky News.

Frankrike har tilbudt sine statsborgere som ønsker å forlate Wuhan, en direkteflygning til Frankrike senere denne uken. Franskmennene som benytter seg av tilbudet, vil bli plassert i karantene i 14 dager.

Japan har leid inn fly for å hente hjem 560 japanere som er i Hubei-provinsen. Det amerikanske konsulatet i Wuhan har organisert hjemflygning for sine ansatte, samt enkelte andre amerikanere, på tirsdag.

- Viruset kan allerede være i Storbritannia

Britiske helsemyndigheter sier at det potensielle første virustilfelle i Storbritannia vil trolig være hos en person som allerede er i landet.

- Vår holdning er, selv om flyplasser er viktig, at det mest sannsynlige stedet hvor vi vil finne et tilfelle, er hos en som allerede er i landet. Det er absolutt kritisk for offentlige helsetjenester og NHS (statlig helsevesen) å være klare til å diagnostisere og være i stand til sende personen til rette fasiliteter, sier medisinsk direktør for helseberedskap ved PHE (britisk helsedirektorat), professor Yvonne Doyle, til The Guardian.

Les: Nytt lungevirus kan spre seg til Norge

Ingen direkteruter fra Kina

Det finnes per nå ingen direkteruter mellom Kina og Norge. Avinor opplyser at flyselskapet Hainan Airlines’ relative nyopprettede direkterute mellom Beijing og Oslo har midlertidig pause på vinterhalvåret.

Det er uklart hvor mange kinesere som reiser på feire til Norge i januar og februar. Innovasjon Norge har ingen oversikt over hvor mange kinesiske turister som befinner seg i Norge nå. Men tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at kinesere tilbrakte til sammen 25.000 overnattingsdøgn i Norge i januar og februar i 2019, drøyt 20.000 overnattingsdøgn i samme tidsperiode i 2018 og 24.000 i samme tidsperiode for 2017.