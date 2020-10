Virusekspert om Trump: – Han spilte russisk rulett

Ikke overrasket over at den amerikanske presidenten er smittet.

USAs president Donald Trump og førstedame Melania har testet positivt for koronaviruset. Han vil fortsette å jobbe mens han er i karantene i Det hvite hus.

Professor Rebecca Cox leder en virusforskningsenhet som forsker på koronaviruset ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus. Hun er ikke overrasket over at USAs president nå er smittet:

– Det var nok bare et tidsspørsmål, sier hun til Nettavisen.

– Han har gjort alt feil. Han har ikke brukt maske, han har hatt store valgkampmøter, han har ikke holdt sosial distanse. Jeg leste at de tester alle som har kontakt med han, men altså … Hvis du nekter for vitenskap - og det gjorde for eksempel Boris Johnson som ble smittet også - da er sjansen mye høyere for å bli smittet, sier Cox.

At Trump har hatt mange innendørs arrangementer, kontra utendørs, er heller ikke bra med tanke på smittevern, sier UiBs virusekspert til Nettavisen.

– Alt han har gjort er å benekte vitenskapen på dette her. Og til slutt, hvis du blir eksponert nok, så blir du smittet, slår hun fast.

Smittesituasjonen i USA er også en helt annen enn hva den har vært i Norge:

– Han spilte russisk rulett, slik han har oppført seg. Da blir man smittet til slutt, spesielt når det er så mye smitte i USA som det er.

Mulig sykdomsforløp

Hvordan det vil gå med Trump, er veldig tidlig å si, sier Cox:

– Men han har mange risikofaktorer. Han er mann og han er 74 år gammel. Han har høyere risiko for et mer alvorlig forløp, men det betyr ikke nødvendigvis at han vil få det, sier viruseksperten.

At hverken presidenten eller førstedamen foreløpig har meldt om symptomer, at presidenten og hans ansatte testes svært ofte og at rådgiver Hope Hicks fikk symptomer onsdag og testet positivt torsdag, får Cox til å slå fast følgende om presidentparet:

– De er tidlig i forløpet, sier hun til Nettavisen.

President Donald Trump og kona Melania ved Det hvite hus tidligere denne uken. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB Foto: (NTB scanpix)

– For mange er det en mild sykdom, men for rundt 20 prosent kan det bli et alvorlig forløp, hvor man vil trenge sykehusinnleggelse.

Dette skjedde for eksempel med Boris Johnson. Den britiske statsministeren var optimistisk i starten av sitt forløp, og hadde veldig milde symptomer i starten. Han sa også at han skulle fortsette å jobbe til tross for sykdommen:

– Han ble lagt inn på intensiven, og slik er sykdomsforløpet ofte. Det tar omtrent en uke, og da blir man enten bra, ellers får man symptomer som ligner på lungebetennelse, og må kanskje innlegges på sykehus.

Johnson har fredag morgen kommet med følgende beskjed til Trump på Twitter:

– Mine beste ønsker til president Trump og førstedamen. Håper de begge får en rask bedring fra koronaviruset.

Valgdagsspådom

Selv om man har høy alder betyr ikke det nødvendigvis at man må legges inn, understreker Cox, og henviser til bussturen med de 31 koronasmittede pensjonistene på Jæren.

– Veldig mange ble smittet, men få har blitt innlagt, sier Cox.

– De fleste som blir alvorlig syke er over 70, og menn har en større sjanse for å få et mer alvorlig forløp, sier Cox.

Amerikansk data som Cox har tilgang til viser at 80 prosent av de som har dødd av covid-19 i USA har vært over 65 år.

Sammenlignet med en person på mellom 18 og 29 så er det fem ganger høyere risiko for sykehusinnleggelse enn for en på Donald Trumps alder. Risikoen for å dø er nitti ganger så høy.

Presidentvalget er om en drøy måned, 3. november. Om presidenten blir klar for innspurten i valgkampen vil tiden vise:

– Hvis han får et mildt forløp så blir han nok frisk om 2-3 uker. Hvis han får et mer alvorlig forløp så kan det hende han fortsatt er innlagt 3. november, sier Cox.