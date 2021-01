Viruset sprer seg i lufta - hvorfor spriter vi fortsatt hendene hele tiden?

- Å vaske hendene er det minst viktige.

Da pandemien brøt ut, var det et ekstremt fokus på faren for å bli smittet av koronaviruset gjennom å ta på overflater som var kontaminert med viruset.

Det var skrekkrapporter fra cruiseskipene med de store utbrudd, der RNA fra viruset ble funnet ukesvis senere. Under perfekte forhold mener forskerne at viruset kunne overleve en måned.

Det ble derfor mye fokus på å vaske hendene. Da en snakket om å åpne barnehagene igjen etter nedstengingen, var det i forkant snakket om innføring av obligatorisk håndvask hvert 20. minutt.

Nakstad: - Ikke nødvendig i det hele tatt

Det var kritisk mangel på håndsprit. Alle ville ha spriten i lomma, på jobb og på vei inn på alle butikker.

- Jeg husker da dette begynte og disse rådene kom, så var jeg ute og korrigerte det fordi: For å være helt ærlig skjøt det litt over mål. Det som vi har prøvd å si hele tiden er vask hendene før du skal spise, eller hvis du har vært ute og lekt og tatt på masse ting og folk, da kan det være en god rutine å vaske hendene, fortalte assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i P2-programmet Ekko tirsdag morgen.

- Men det regime som ble lagt på mange skoler og barnehager var jo 15 ganger om dagen håndvask, og det er ikke nødvendig i det hele tatt, la han til.

Smitten er annerledes enn vi trodde

I løpet av året som har gått, har man lært betydelig mer om viruset. Man kan bli smittet gjennom å plukke opp et virus fra en overflate og føre hendene mot ansiktet, men sannsynligheten for dette er liten.

Dessuten viser det seg at viruset i de fleste tilfeller degraderes raskt.

Nå vet vi derimot at den aller viktigste smitteveien er gjennom virus som sprer seg ved hosting og vanlig utånding, primært innendørs. Viruset fester seg til ørsmå dråper og blir pustet inn av personer i nærheten.

Det er nettopp derfor munnbind har blitt en vane, fordi vi skal hindre å spre ut våre egne virusdråper.

- Vi har i ti måneder snakket om de grunnleggende rådene, og da sier vi alltid først være hjemme hvis du er syk. Vi sier ikke «vask hendene». Det er det minst viktige. Det er litt viktig å vaske hendene hvis du er sammen med folk som er syke, men det viktige er å være hjemme når man er syk, fortalte Nakstad.

Nye normer mer smittefarlig?

Nettavisen har fått spørsmål fra lesere om de nye måtene vi har begynt å hilse på i verste fall kan være mer smittefarlig med noen av de nye måtene vi har forsøkt å unngå berøring på:

- Kan de nye måtene å hilse på ved å dulte albuene mot hverandre være noe som fører til mer smitte enn håndhilsing? Ved å stikke frem albuen, kommer man nærmere ansiktet på den man hilser på (forskjellen er vel lengden på to underarmer), og formodentlig øker risikoen for å puste direkte på hverandre enn ved håndhilsing, spør en leser.

Nakstad forteller til Nettavisen at kanskje ingen av delene optimalt:

- Det viktigste er å holde god avstand, minst en meter. Når man håndhilser blir man ofte stående tettere enn dette med ansiktet mot hverandre, i tillegg til at smitte kan overføres mellom hender. Derfor er det bedre å hilse fra avstand.

- Hvis man hilser med albuen kan avstanden fort bli i minste laget, men da står man ikke ansikt til ansikt og risikoen er nok derfor mindre enn ved vanlig håndhilsing.

- Å vaske hendene er det minst viktige

- Er det nødvendig, med den kunnskapen vi har i dag, å sprite hendene så ofte som man i dag gjør?



- Vasking eller spriting av hender er først og fremst anbefalt etter at man har tatt på mange overflater, for eksempel i forbindelse med reiser eller handleturer der man har mange felles berøringsflater med andre. Ut over dette er det ikke om å gjøre å sprite hendene så ofte som mulig, det gir i seg selv ikke noen smittebegrensende effekt når man for eksempel er hjemme, sier Espen Nakstad.

