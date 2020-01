Virusutbrudd: 17 bekreftet døde

Antall bekreftede dødsfall i virus-utbruddet har økt fra 9 til 17, melder statlig kinesisk TV.

Det er nesten en dobling fra tidligere bekreftede dødsfall.

I tillegg har antall bekreftete smittetilfeller økt fra 440 til 444, melder Reuters.

Kinesiske myndigheter fraråder folk å reise inn eller ut av Wuhan, hvor smitten først oppsto. Byens elleve millioner innbyggere har også blitt rådet til å unngå store folkemengder og redusere antall offentlige arrangementer.

Fraråder reise til Wuhan

Coronaviruset har i skrivende stund spredd seg til flere kinesiske provinser, samt landene Thailand, USA og Sør-Korea.

- I utgangspunktet, ikke reis til Wuhan. Og dere som er i Wuhan, vær vennlig å ikke forlat byen, sier viseminister i den nasjonale helsekommisjonen, Li Bin, på en pressekonferanse, ifølge BBC.

Li sier også at redusert reising, spesielt i området rundt Wuhan, kan «minke risikoen for spredning av viruset,» skriver The New York Times.

Verdens helseorganisasjon (WHO)) har innkalt til et krisemøte onsdag for å vurdere hvorvidt virusutbruddet er en « allmenn helsekrise med internasjonale bekymringer».

«Kritisk fase»

Kinesiske myndigheter erkjenner at de nå er i en «kritisk fase» når det gjelder forebygging om smittekontroll. Kina har også bekreftet at viruset smitter mellom mennesker, og de utelukker ikke at det kan mutere.

Det mystiske viruset, som har fått navnet 2019-nCoV, er en type coronavirus, og ligner på de beryktede sars- og mers-virusene, ettersom det stammer fra samme coronavirus-familie.

- Selv om vi ennå ikke har helt klarhet i hvordan viruset smitter, er det en mulighet for at viruset muterer og en risiko for ytterligere spredning av epidemien, sier Li.

Lungebetennelse

Luftveisviruset har forårsaket utbrudd av lungebetennelse blant flere personer i Wuhan. Andre pasienter har milde luftveissymptomer som ligner symptomene til forkjølelse og influensa.

Flere av personene med påvist smitte, men ikke alle, har vært på et matmarked med sjømat og levende dyr i byen Wuhan. Markedet ble midlertidig stengt 1. januar.