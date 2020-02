Virusutbrudd fører til krisetilstand i sørkoreansk by

Sørkoreanske myndigheter har erklært krisetilstand i byen Daegu og omegn på grunn av et omfattende utbrudd av det nye koronaviruset.

Ordføreren i byen, Kwon Young-jin, oppfordret torsdag byens 2,5 millioner innbyggere til å holde seg innendørs, samtidig som statsminister Chung Se-kyun kunngjorde at myndighetene skal trappe opp hjelpen til byen i form av medisinsk personale, senger og utstyr.

Sørkoreanske myndigheter opplyste fredag at det var registrert 52 nye tilfeller av covid-19-viruset i landet. Totalt er det registrert 156 tilfeller, noe som gjør Sør-Korea til det hardest rammede landet utenom Kina, der viruset først ble oppdaget.

39 av de nye sykdomstilfellene er ved Shincheonji-kirken i Daegu. Til sammen 80 personer er smittet i kirken etter at en 81 år gammel kvinne først ble smittet og deretter var til stede ved fire gudstjenester før hun fikk diagnosen.

Sør-Koreas hittil eneste dødsfall som følge av det nye koronaviruset skjedde også i Daegu, som er landets fjerde største by.

Statsminister Chung sa fredag at myndighetenes fokus hittil har vært på å hindre at viruset fikk innpass i landet, men at arbeidet nå skal rettes inn mot å hindre at viruset sprer seg i befolkningen.

