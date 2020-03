Viseguvernør i Texas hevder besteforeldre er villig til å risikere livet for å redde økonomien

De drøye uttalelsene fra republikaneren møter sterk kritikk. - Vel, da er det bare å ofre de gamle, kontrer New York-guvernør.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har gått ut og advart om at USA kan bli det nye episenteret for koronapandemien.

Samtidig har viseguvernør i Texas, Dan Patrick (69), kommet med drøye uttalelser hvor han sier at mange «besteforeldre» er villig til å ofre livet sitt av hensyn til resten av samfunnet. Kommentaren falt i et intervju med Fox News mandag kveld.

Den republikanske viseguvernøren, som selv er i risikogruppen for covid-19-sykdommen, sier han heller vil dø enn å la de offentlige smitteverntiltakene ruinere amerikansk økonomi.

- Mitt budskap er: La oss gå tilbake på jobb. La oss gå tilbake til livet vårt. La oss være smarte, og de av oss som er over 70 år, kan ta vare på oss selv, sa han på TV-programmet Tucker Carlson Tonight.

- Ikke la oss ofre landet. Ikke gjør det, sa han.

- Mange besteforeldre tenker som meg

Patrick, som fyller 70 år neste uke, har selv seks barnebarn.

- Jeg er ikke redd for covid-19 (sykdommen som forårsakes av koronaviruset red.anm.). Men jeg lever i frykt for hva som vil skje med dette landet. Og vet du hva, Tucker, det er ingen som har kontaktet meg og sagt «som en eldre borger, er du villig til å ta en sjanse på å overleve i bytte mot det Amerika som alle amerikanere elsker, av hensyn til dine barn og barnebarn». Og hvis det er byttehandelen, så er jeg all in, sa han.

- Det betyr ikke at jeg er edel eller modig eller noe sånt.

Videre sa Patrick at han og trolig flere «besteforeldre» var villig til å dø for å redde landet fra økonomisk kollaps, skriver The New York Times.

- Jeg tror det er mange besteforeldre der ute i landet vårt som tenker som meg, sa han.

#NotDying4WallStreet

Uttalelsene har utløst voldsomme reaksjoner på sosiale medier, og hashtagen #NotDying4WallStreet (ikke villig til å dø for Wall Street) begynte å trende på Twitter, ifølge The New York Times. Patrick har også fått noe støtte fra partifeller.

- Ikke ett eneste menneske fortjener å dø for noen andres aksjeportefølje, skriver en kvinne på Twitter under hashtagen.

Guvernøren Andrew Cuomo i New York, den verst rammede delstaten i USA, nærmest latterliggjorde uttalelsene til Patrick.

- Vel, da er det bare å ofre de gamle menneskene. Det er uansett bare gamle folk, sa han på en pressekonferanse.

- Hva er dette for noe? En slags moderne teori av Darwinisme om naturlig utvalg? Du klarer ikke å holde følge, så vi kommer til å etterlate deg? sa Cuomo.

- Ingen amerikaner kommer til å si at vi må få fart på økonomien på bekostning av menneskeliv. Fordi ingen amerikanere kommer til å si hvor mye et liv er verdt, sa New York-guvernøren.

Dan Patrick avbildet sammen med president Donald Trump i november i fjor. Foto: Evan Vucci (AP)

Stikk i strid med helserådene

Anmodningen til Patrick står i sterk kontrast til de offentlige helserådene som blir gitt av amerikanske helsemyndigheter. Det amerikanske smitteverninstituttet CDC råder folk til å holde avstand fra hverandre, unngå offentlig transport og holde seg borte fra forsamlingssteder.

Mange delstater har valgt å innføre strenge tiltak for å bremse smittespredningen. CDC opplyser at åtte av ti koronadødsfall i USA har forekommet blant personer over 65 år.

Koordinator for USAs koronarespons, dr. Deborah Birx, uttalte på en pressekonferanse i Det hvite hus mandag at innkommende data fra Europa antyder at 99 prosent av koronadødsfallene er blant personer over 50 år, og at mange av dem hadde underliggende sykdommer.

- Men det endrer ikke behovet for å redde de eldre, påpekte hun, ifølge The Guardian.

- Vil utløse flere selvmord

President Donald Trump har selv uttrykt bekymring for de økonomiske konsekvensene av omfattende smitteverntiltak. Trump antydet mandag at han ville lempe på de strenge restriksjonene på sosial kontakt når perioden på 15 dager utløper. Han antydet også at en økonomisk krise ville forårsake flere dødsfall, gjennom selvmord, enn selve pandemien ville gjøre.

En studie fra Oxford University, som ble publisert i British Journal of Psychiatry, anslo at finanskrisen utløste 10.000 selvmord i USA og Europa i årene 2008 til 2010, skriver Forbes.

I skrivende stund (tirsdag kveld) har pandemien allerede krevd 16.500 menneskeliv på verdensbasis.

Ifølge en rapport fra Global Research, økte antall årlige selvmord fra 18 per 100.000 til 22 per 100.000 under nedgangstidene i 1930-årene, som var forårsaket av børskrakket i USA i 1929 – mest kjent som Den store depresjonen. Innbyggertallet i USA var på 123 millioner mennesker på 1930-tallet.

Totaltallet for årlige selvmord i USA under nedgangstidene, var på 27.000, ifølge rapporten More Americans Committing Suicide than During the Great Depression.