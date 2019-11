Visjon Norge anklages for tilknytning til slavearbeid

I TV 2s nye serie «Norge bak fasaden» blir Visjon Norge anklaget for å være tilknyttet menneskehandel og slavearbeid.

– Det var et triks. Han lurte meg hit så jeg kunne jobbe for ham, sier Dariusz Stawinski i TV 2s nye dokumentarserie «Norge bak fasaden», som har premiere mandag kveld.

Programmet setter søkelyset på mennesker som kommer til Norge for å jobbe, men som lever under dårlige forhold og får ulovlig lite betalt for jobben.

I programmet forteller polske Dariusz Stawinski hvordan han og flere andre polakker ble lurt til Norge av pastor Maksymillian Pyra, i den tro at de skulle gå på bibelskole hos Visjon Norge.

Han forteller i programmet at studentene skulle bo og studere gratis mot å gjøre husarbeid og forefallende arbeid. Istedenfor ble de satt til å gjøre tungt fysisk arbeid for Visjon Norge, som å plukke poteter, male gjerder, hogge trær og bære tunge flyttelass.

OFFER FOR MENNESKEHANDEL?: Polske Dariusz Stawinski sier han ble lurt til Norge, og måtte jobbe som slave tilknyttet Visjon Norge. Foto: (TV 2)

Dette forteller også flere andre av de polske studentene anonymt til TV 2. Pyra blir utpekt som hovedmann i misbruket av de polske studentene. Dariusz hevder også at han har blitt truet med halshugging av den polske pastoren.

I dokumentaren vises det også til et varsel til Arbeidstilsynet fra 2017, der det står:

«I Visjon Norge består en del av staben av fremmedarbeidere fra Øst-Europa. De fleste av disse kommer fra samme område i Polen. Uten at det er offisielt i noen dokumenter eller kontrakter er Visjon Norges medarbeider NN (den polske pastoren) i praksis leder for disse fremmedarbeiderne. NN er den de forholder seg til på alle plan».

Les også Stort underskudd for TV-kanalen Visjon Norge

Rektor Arne Pedersen i Visjon Norge sier til TV 2 at han håper politiet kommer til bunns i saken, men mener at de fremsatte påstandene er langt over grensen.

- Det er langt over grensen. Alt har aldeles ikke vært slik, sier Pedersen.

Pyra avviser påstandene og sier at Stawinski og de andre studentene lyver.

– Jeg har vært pastor i 44 år. Jeg har et renommé i Polen og internasjonalt som en god person. Å anklage meg for draptrusler er dumt, sier han.

Saken ble politianmeldt i 2017 og etterforskes fremdeles.

Nettavisen ringte mandag Visjon Norge for kommentar, men ble fortalt at ingen kunne kommentere. Vi ble henvist til e-post som så langt ikke er besvart.