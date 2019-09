Viste porno på reklameskjermene: - Vi beklager

Sportskjeden Asics viste porno på reklameskjermene i timesvis.

Den japanske sportskjeden Asics har beklaget etter at reklameskjermene ut mot gaten i Auckland i New Zealand viste porno i timesvis.

I en Facebook-oppdatering søndag morgen skriver selskapet at en ukjent person fikk tilgang på skjermene i sportskjedens butikk i Auckland og at problematisk innhold ble vist til forbipasserende.

- Vi vil gjerne beklage til alle som kan ha sett dette. Vi jobber nå med våre sikkerhetsleverandører for å forsikre oss om at dette ikke skjer igjen.

I følge New Zealand Herald, som først rapporterte saken, ble det pornografiske innholdet vist i ni timer før det ble fjernet av de ansatte.

Avisen siterer også en kvinne som gikk forbi med en sin syv år gamle sønn.

- Jeg måtte se etter to ganger for jeg kunne bare ikke tro det jeg så. Det er fullstendig upassende, ikke noe du vil at barn skal bli eksponert for, sa hun.