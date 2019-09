Visumplikt for Bahamas-flyktningene?!

«Har du ikke visum, sier du? Nei, da kan du ikke legge på flukt!» Hvor hjerterå kan virkeligheten bli?

Scenen er henta fra en båt som i går skulle gå fra Bahamas til Florida. Om bord i båten sto og satt mennesker som hadde mista alt. Og i denne sammenhengen betyr alt absolutt alt. Huset deres er blåst til pinneved, alt inventaret er smadra. All infrastruktur er en saga blott. Kort sagt – det som var et hjem er ikke lenger noe hjem. Det er borte. Så blir man avkrevd visum for å komme seg i trygghet!

I Aftenposten i dag kan vi lese at private selskap har evakuert dem som kan betale for helikopter, på samme vis som flyselskapene har krevd penger for å få plass om bord. Davidson Cadet har tre små barn og mista huset sitt i stormen. Sammen med venner og familie forsøkte han å samle 5000 dollar for å hyre et helikopter som kunne frakte ham, kjæresten, de tre små barna og øvrig familie ut av orkanhelvetet. De greide det ikke.

Hvordan er dette mulig? Dette må være kapitalismen på sitt aller grimmeste. Det minner om skrekkbildet av det amerikanske helsesystemet, som tilsier at man undersøker forsikringsordningene før man hjelper en mann som er hardt skadd i bilulykke. Jeg håper det ikke stemmer, men fortellingene fra Bahamas er en direkte parallell. «Visumplikt for flyktninger fra Bahamas» gjør meg rett og slett direkte mismodig.

Burde ikke US Air Force heller flydd skytteltrafikk mellom Bahamas og Florida, for å få folk i den ytterste nød trygt i havn? Er ikke penger det aller siste man burde tenke på i en så prekær situasjon?