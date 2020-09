Vitne: Mannen som ble drept av politiet, hadde øks

Mannen som tirsdag ettermiddag ble drept av politiet, skal ifølge kolleger ha hatt en øks. Mannen skal også ha slitt psykisk.

Mandag ettermiddag ble en mann i 30-årene skutt og drept av politiet ved Bolkesjø turisthotell i Telemark.

Varden skriver at mannen i 30-årene tirsdag ringte til en kollega på arbeidsplassen på Notodden. Mannen skal ha vært sykemeldt en periode, og skal ha slitt psykisk. Samtalen gjorde kollegaen bekymret, og førte til at kollegaen dro til Bolkesjø sammen med en annen i firmaet.

Vitne: - Truet ikke med øksa

– Da de kom inn i leiligheten, kom han mot dem med en øks. Han truet dem ikke med øksa, men de oppfattet likevel situasjonen slik at det var tryggest å gå ut. Han skal ikke ha fulgt etter dem ut av boligen, sier eieren av firmaet der mannen i 30-årene jobbet.

Kollegaene ringte deretter til politiet.

Et vitne Varden har snakket med, sier at han hørte det han tror må ha vært tre skudd etter at politiet gikk inn i leiligheten.

Eieren av firmaet der mannen jobber, sier til VG at kollegaene skal ha hørt fire skudd.

Politimester Ole Bredrup Sæverud sier at tjenestepersonene som var involvert, ikke er tatt ut av tjeneste.

– Det har på nåværende tidspunkt ikke vært noen grunn til det, sier Sæverud.

Spesialenheten etterforsker

Spesialenheten for politisaker er varslet og har iverksatt etterforskning. Mannens pårørende er varslet.

Sør-Øst politidistrikt fikk klokken 15:27 melding fra AMK om mannen. Ifølge politiet fremstod han som påvirket, og han skal ha opptrådt truende overfor andre personer på stedet.

«På grunn av innholdet i den opprinnelige meldingen til politiets operasjonssentral, og ytterligere informasjon som ble gitt til politiet vedrørende mannens helsetilstand, ble det vurdert som tidskritisk for politiet å få kontroll på mannen. Innholdet i meldingen medførte også at det ble besluttet bevæpning av patruljen», skriver politiet i en pressemelding.

Politiet var fremme på stedet klokken 15:51. Det ble avfyrt flere skudd fra politiet.

«En ambulanse var i umiddelbar nærhet, og helsepersonell iverksatte straks livreddende tiltak. Dessverre stod ikke mannens liv til å redde, og han ble erklært død klokken 16:35», skriver politiet.

Ordfører: - Forferdelig trist

Ordfører Gry Fuglestveit (Ap) sier til Telemarksavisa at det er opprettet en dialog mellom kommunen og politiet i forbindelse med hendelsen.

- Det er en forferdelig trist situasjon, der jeg føler med de pårørende og alle involverte, sier Fuglestveit til avisa sent tirsdag kveld.