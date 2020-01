Vitne måtte skjermes av politiet etter vitneforklaring: - Han slo og han falt rett ned

Vitne i Oslo tingrett måtte skjermes av politiet etter forklaring i retten.

Dommer Kim Heger i Oslo tingrett måtte tirsdag ettermiddag formane tilhørere om at ingen vitner skulle oppleve represalier eller ubehag etter å vitne i rettssaken.

- Jeg hørte at det hadde vært et tilfelle nå i lunsjen, sa Heger i retten.

I lunsjpausen oppsto ubehageligheter for et vitne i retten, som måtte skjermes av politiet i gangen utenfor rettslokalet.

På tiltalebenken sitter en 21 år gammel mann som erkjenner å ha slått Mohammed Altai ved Holmlia skole mandag 12. juni 2017. Han er født og oppvokst i Norge og har kulturell bakgrunn fra Balkan.

- Falt rett ned

Vitnet var en venn av avdøde Altai. Han fortalte om et langt mer brutalt sammenstøt mellom den 21 år gamle tiltalte og hans døde venn, enn hva den 21 år gamle tiltalte hadde fortalt tidligere på dagen.

Det nå 18 år gamle vitnet var vag og husket dårlig hva som hadde skjedd i det såkalte «hundeburet», som er en gammel ballplass ved Holmlia skole, 12. juni 2017.

I politiforklaring har han fortalt at han så tiltalte slå Altai og at Altai falt rett ned. Dommer Kim Heger spurte vitnet i Oslo tingrett om dette, for å få bekreftet at det var slik han hadde fortalt det.

Forklaringen ga et ganske annet, og mer brutalt bilde, av hva som skjedde på idrettsplassen like i nærheten av Holmlia skole i august 2017. Den tiltalte 21-åringen fortalte at han slo med flat hånd og at slagene ikke var harde.

Politiet tror ikke at overfallet mot 16 år gamle Mohammed Altai på Holmlia i 2017 var den direkte årsaken til at han døde. Den tiltalte 21-åringen er tiltalt for grov legemsfornærmelse, og ikke for å ha forårsaket Altais død.

I politiavhør har den tiltalte 21-åringen fortalt at han slo Altai med flat hånd, og at han ikke falt i bakken. Obduksjonsrapporten viser heller ikke skader etter slag eller fall.

Ba folk ikke si sannheten

Likevel har 21-åringen innrømmet at han ba vitner den dagen om ikke å fortelle ambulansepersonellet at han hadde slått Altai.

- Han sa "si at han kom løpende og besvimte", fortalte 18-åringen som ringte ambulansen og som kjente Altai godt.

Et annet vitne fortalte senere at han ba 18-åringen si sannheten til ambulansepersonellet. Dette vitnet forklarte også at Altai ble slått med knyttet hånd.

Hele bakgrunnen for hendelsen, var at 21-åringen mente Altai hadde behandlet søsteren hans dårlig. Kameraten fortalte i Oslo tingrett at Altai var en god muslim og var ikke dårlig mot 21-åringens søster.

- Det var bare rykter, sa han i retten.

I retten tirsdag, hadde han vanskelig for å huske hva som skjedde den aktuelle dagen. Første gang han forklarte seg for politiet, hadde han sagt at Altai ble slått med knyttet neve. I dag mener han at slaget kom med flat hånd.

- Usunn kultur

Stortingspolitiker Jan Bøhler er blant tilhørerne i Oslo tingrett. Han mener at saken viser en usunn æreskultur blant mange innvandrere i Oslo.

Tiltalte fortalte selv i retten at temaet mellom ham og avdøde, var avdødes forhold til hans søster. Kameraten fortalte at dette hadde vært temaet.

- De har en kultur der de skal beskytte kvinnene, i strid med våre prinsipper om at kvinnene skal ha egen frihet. Denne beskyttelsen skaper mange dårlige situasjoner, sier Bøhler.

Bistandsadvokat Preben Kløvfjell sier at familien til Altai er i bunnløs sorg, og at de både her i retten og tidligere har fått en forklaring på hva som var bakgrunnen for overfallet.

- Det oppleves bare enda mer tragisk og meningsløst, sier han og legger til: - Denne saken viser at du aldri skal slå noen i hodet.

