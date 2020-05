Vitner i politiavhør: «Usannsynlig at Tom Hagen har noe med dette å gjøre»

Vitner har også sagt til politiet at det «aldri er noe tull» med ham.

Forretningsmannen Tom Hagen giftet seg med Anne-Elisabeth Hagen i 1969. Av offentlig tilgjengelige opplysninger går det frem at paret har bodd i Sloraveien 4 siden februar 1982.

Politiet mener boligen er åsted for et drap og har siktet Tom Hagen for drap eller medvirkning til dette. Han har hele tiden nektet for å ha noe med forsvinningen av sin ektefelle å gjøre.

Nettavisen kjenner deler av innholdet i flere vitneavhør. Forretningsforbindelser og personlige venner har forklart til politiet at «det er usannsynlig at Tom Hagen har noe med forsvinningen å gjøre».

- Varm og kjær familiemann

- Dette er i tråd med hva mine klienter mener, sier bistandsadvokat for de tre Hagen-barna, Ståle Kihle, til Nettavisen.

- De er sikre på at han er uskyldig, og vet at de andre som kjenner ekteparet godt er sikre på akkurat det samme.

Ståle Kihle

En mann som har kjent Tom Hagen i flere tiår forklarte for politiet tidlig i etterforskningen at han ble sjokkert da han fikk nyheten om at Anne-Elisabeth skulle være forsvunnet, og mener nå det ikke er noen kjangs for at Tom Hagen har gjort det han er anklaget for.

Mannen skal også ha tilbudt familien støtte dersom de trengte dette etter at han ble meddelt de oppsiktsvekkende opplysningene av politiet.

På dette tidspunktet, november i 2018, etterforsket politiet saken med en hovedhypotese om at Anne-Elisabeth var kidnappet og motivet var økonomisk vinning.

Hovedhypotesen ble endret i juni i fjor og politiet mener nå at kidnappingssporet har vært en tydelig planlagt villedning. Tidligere denne uken omtalte Nettavisen nyheten om at Tom Hagen er blitt grillet om ektepakten med kona i avhør. En polititeori er at økonomi er motiv for drapet.

Nettavisen har vært i direkte kontakt med flere av vitnene som bygger opp om Tom Hagens uskyld. Ett av dem, som har kjent familien Hagen både gjennom jobb og privat, forteller om 70-åringen som en varm og kjær familiemann, en som alltid prioriterte barna og Anne-Elisabeth, og sin egen «business» - strømsalg og eiendom.

I politiavhør har mannen forklart at han ikke har tro på at Tom Hagen kan stå bak drapshandlingen, og mener nå det er «meget overraskende» at han i det hele tatt er mistenkt i saken.

Til politiet har mannen også forklart at det «aldri er noe tull» om den nå anklagede 70-åringen, verken privat eller i jobbsammenheng.

Tom Hagen blir av flere karakterisert som «seriøs» og «ordentlig», og politiet er blitt fortalt at dette har vært inntrykket gjennom flere tiår.

Nettavisen har stilt flere spørsmål til Øst politidistrikt, men de vil ikke kommentere noen av opplysningene.

- Av hensyn til etterforskningen, og faren for bevisforspillelse, kan vi ikke kommentere det du spør om noe nærmere. Vi kan ikke under noen omstendigheter kommentere eller bekrefte opplysninger som skal stamme fra avhør, skriver påtaleansvarlig Haris Hrenovica i en mail.

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, ønsker ikke å kommentere saken.

Det var i slutten av april Tom Hagen ble pågrepet av politiet på vei til jobb, men uken etter besluttet Eidsivating lagmannsrett at han skulle løslates. Forrige fredag passerte han murene til Oslo fengsel som en fri mann.

Da Tom Hagen kom hjem fra jobb klokken 13.30 forsvinningsdagen, 31. oktober 2018, fant han et trusselbrev på svensk-norsk der det stod at Anne-Elisabeth ville bli drept dersom han tok kontakt med media eller politiet.

Han ble også truet til å overføre ni millioner euro i den svært anonyme kryptovalutaen monero. Beløpet tilsvarte rundt 86 millioner kroner i oktober-november 2018.

Tom Hagen har ønsket å flytte tilbake til huset i Sloraveien, men politiet holder fortsatt på med biologiske og tekniske undersøkelser der, og har fått rettens godkjennelse til å fortsette. Tom Hagen begjærte stans i ransakingen som pågår, men vant altså ikke gjennom.

Kom hjem midt på dagen



I avhør har Tom Hagen også forklart seg om sine egne bevegelser forsvinningsdagen. Blant spørsmålene som er kommet er hvorfor han gikk på jobb senere enn normalt. Vanligvis reiser han til jobb rundt klokken 08.15, har vitner forklart i avhør, mens han forsvinningsdagen gikk ut døren rundt 09.00.

Årsaken til dette skal ha vært at han og Anne-Elisabeth var på middag og teater kvelden i forveien sammen med et vennepar. Dette paret har tidligere snakket om den siste kvelden før forsvinningen i et anonymisert intervju i VG.

Nettavisen kjenner identiteten til paret, men de ønsker ikke å gi flere intervjuer eller å kommentere noe mer om saken.

Politiet har også bedt Tom Hagen om gjøre rede for hvorfor han dro hjem fra jobb tidligere enn normalt. Årsaken skal være, etter det Nettavisen har fått opplyst, at han hadde avtalt et gjøremål med Anne-Elisabeth. Men da han kontaktet henne på telefonen tok hun svarte hun ikke.

Til politiet har han forklart at det var uvanlig at Anne-Elisabeth ikke besvarte henvendelser, «det gjorde hun alltid».

Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen er drept.

Andre familiemedlemmer skal også ha forsøkt å ta kontakt, uten å lykkes. Nettavisen har tidligere omtalt at det skal ha vært slepespor inne på badet, noe Tom Hagen skal ha forklart i avhør.

Da han kom hjem skal døren ikke ha vært låst. Nettavisen får opplyst at han lette i hele huset etter konen sin, men ikke fant henne. Han skal også ha ringt to av barna fordi han var bekymret.

De ubesvarte anropene har vært tema i avhør, får Nettavisen opplyst.

Umiddelbart etter at forsvinningen ble meldt inn jobbet politiet i det skjulte. Nettavisen er kjent med at det ble gjort vitneavhør hjemme i boligene til personer politiet mente kunne sitte på interessant informasjon.

Ett av vitnene har forklart til politiet at hun ikke hadde merket seg noe unormalt med ekteparet Hagen kort tid før forsvinningen. Det samme har et ektepar, som er bosatt på Romerike, fortalt.

Nabo måtte levere timelister

Nettaviser får også opplyst at Tom Hagen i de aller første avhørene skal ha pekt på håndverkere som jobbet med huset som mulige gjerningspersoner. Flere av arbeiderne i firmaet er Øst-Europa. NRK har tidligere omtalt at håndverkere har vært kalt inn til avhør.

En nabo av Tom Hagen, som også er fra Øst-Europa, skal ha blitt kalt inn til avhør og ble bedt om å legge frem timelister fra jobben han har som lagermedarbeider. Dette for å dokumentere sine bevegelser.

Dagen etter forsvinningen skal Hagen ha fått spørsmål om kryptovaluta av politiet. I denne sammenhengen skal han ha snakket om den andre siktede i saken, en mann i 30-årene med kunnskaper om IT- og kryptovaluta. Kryptomannen ble like etter dette kalt inn som vitne i saken. Til sammen ble han avhørt tre ganger i 2018 og 2019.

Mannen i 30-årene er i dag siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse, men stiller seg uforstående til anklagene.

Siktede Hagen skal også i de aller første avhørene ha nevnt personer innen næringslivet som potensielle personer som kunne stå bak ugjerningen.

På dette tidspunktet fremstod saken altså som en ren kidnappingssak.