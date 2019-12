Vitner sier de har sett Anne-Elisabeth Hagen

Skal være seriøse henvendelser, ifølge politiet.

Politiet kontaktet et vitne for noen uker siden, som hevdet å ha sett Anne-Elisabeth Hagen (69). Det skal ha kommet meldinger om observasjoner av kvinnen, både fra personer i Norge og en rekke andre land, melder Dagbladet.

- Vi har fått mange henvendelser om observasjoner av Anne-Elisabeth, både i Norge og utlandet. Det er seriøse henvendelser fra folk som sier de har sett henne, sier politiinspektør Tommy Brøske til avisen.

Les også: Mystisk bil ved Hagens hus fanget på video

Hvor mange observasjoner det skal være snakk om, ønsker ikke Brøske å tallfeste.

Hagen forsvant fra sitt hjem i Fjellhamar i Lørenskog 31. oktober 2018. Hun var først antatt bortført, men siden har politiet endret teorien, og etterforsker nå forsvinningen som et antatt drap. Dette til tross for at det fortsatt ikke finnes noen håndfaste bevis på at kvinnen verken er drept eller er i live.

Les også Hagen-forsvinningen: Politiet mener planleggingen startet sommeren 2018

Les også Politiet fant Anne-Elisabeth Hagens blod i huset