Vitset om å drukne funksjonshemmet barn, dømt til å betale 230.000 kroner

Mike Ward vitset om å drukne funksjonshemmet sanger. Vitsen hadde en prislapp på 230.000 kroner. Nå er saken i høyesterett i Canada.

Den kanadiske stand-up komikeren Mike Ward kommer ofte med mørke vitser som er på kanten av hva som er greit. I 2010 satt den sammen ett 90-minutters show hvor han gjorde narr av Quebecs «hellige kuer». Blant disse var den funksjonshemmede sangeren Jeremy Gabriel.

Showet ble, ifølge BBC, vist over 200 ganger mellom 2010 og 2013. Dette betyr at over 200 ganger vitset Mike Ward om utseendet og stemmen til den funksjonshemmede gutten.

Gabriel var født med Treacher Collins Syndrom, en genfeil som kjennetegnes av ufullstendige kinnbein, liten hake og misdannelse av ytre ører. Det medfører ofte også hørselstap, noe som gjør at han går med et stort høreapparat rundt hodet.

Les også: Analyserte 55 senvirkninger av covid-19. Dette er de fem vanligste

Ward sa blant annet at sangeren hadde en subwoofer på hodet. Delen av showet det argumenteres rundt, startet med at komikeren forklarte at han trodde Gabriel var dødelig syk. Deretter fortalte han at han møtte sangeren i en vannpark hvor han prøvde, men ikke klarte å drukne han.

Mobbet hver dag

Sangeren, som nå er 24 år gammel, forteller til BBC at etter komikeren vitset om han gikk det ikke en eneste dag hvor han ikke ble mobbet på skolen. Den daværende 13-åringen sa i retten at han tenkte virkelig på å ta sitt eget liv.

I 2012 hadde sangeren og familien hans fått nok og gikk til sak mot komikeren. Dette endte i 2016 med at Ward ble dømt til å betale 28.000 dollar, noe som vil si over 230.000 kroner i oppreisning til Jeremy Gabriel, skriver TV2.

Den 47 år gamle komikeren har anket dommen flere ganger og 15. februar startet saken i høyesterett i Canada.

- Komedie er ikke en forbrytelse. I et fritt land burde det ikke være opp til en dommer å si hva som er en vits og ikke på scenen, sier Ward til BBC.

Han avsluttet også argumentet med å si at publikumets latter allerede svarte på det spørsmålet.

Les også: Bill Gates: - Pandemien er veldig mye lettere å løse enn dette problemet

Sterkt uenige

Komikeren argumenterte også imot dommen med at Gabriel var en offentlig figur og at man da er åpen for satire.

For allerede før han ble tenåring hadde Jeremy Gabriel sunget for både Celine Dion og pave Benedict XVI. Allikevel er han sterkt uenig i at det åpnet mulighetene for slik diskriminering.

- Det er ikke slik at fordi jeg er en offentlig person har jeg ikke lenger rettigheter, sier sangeren til BBC.

Reklame Vinterferiesalg: opptil 70 prosent hos Anton Sport