Vogntog krasjet i bru- fare for at den kan velte

En lastebil kjørte i taket i Sandviksveien onsdag ettermiddag. Føreren er uskadd, men det er fare for at vogntoget velter.

Like før klokken 15 meldte fra på Twitter om at det er store trafikale problemer etter en lastebil kjørte i taket i Sandviksveien under E18 ved Blommenholm.

En halvtime senere melder politiet at nødetatene er på stedet.

- Fører er uskadet, vogntoget sitter godt fast under broen, og det er også fare for at den vil velte på siden. Tungberger er bestilt og på vei, skriver politiet i Oslo.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli ved Oslo politidistrikt forteller til Nettavisen at de fikk melding klokken 14.43 om at et utenlandsk vogntog hadde kjørt seg fast i brua under E18.

- Den står i 45 graders vinkel, så det er fare for at den velter. Bergingsbil er på plass, forteller han.

OPERASJONSLEDER: Gjermund Stokkli ved Oslo politidistrikt forteller at de ikke vet hva som skjedde da et vogntog krasjet i brua i Sandviksveien onsdag ettermiddag. Foto: Politiet

Grunnen til at vogntogsjåføren valgte å kjøre under brua uten å være sikker på at det var plass, er ikke politiet sikker på.

- Sjåføren snakker verken norsk eller engelsk, så vi sliter med å få kommunisert med han.

Føreren blir derfor innbrakt til politihuset da han ikke klarer å forklare seg på stedet, på grunn av språkproblemer.

Operasjonslederen forteller at det er trafikale problemer på stedet, men han tror ikke det blir nødvendig med omkjøring.

- Men det er ganske mye kø, som nok også vil gi utslag i utgående kø på E18, sier han.