Vogntog sto i full fyr i Hedmark

Lørdag kveld begynte det å brenne i et vogntog på riksvei 3 på Åsta i Åmot kommune i Hedmark.

Politiet fikk melding om brannen klokken 17.54.

- Melding om brann i et vogntog som frakter biler. Fører ute av bilen. Nødetater til stedet, meldte politiet like over klokken 18.

Begynte å brenne under transport

Like før klokken 19 la politiet ut et bilde fra vogntoget som står i full fyr.

- Brannen er nå slukket, men det er varmt og det ryker fra vraket, sier operasjonsleder Kjartan Waage ved politiet i Innlandet til Nettavisen.

Det skal ha begynt å brenne under transport, men hva som har skjedd er foreløpig uvisst.

- Vi prøver å ha en dialog med føreren. Han er utenlandsk så det er litt språkproblemer, sier operasjonslederen.

Asfalt smeltet

Vegen er midlertidig stengt etter brannen.

- Den blir stengt en god stund. Deler av veien er også ødelagt, da noe av asfalten har smeltet, sier Waage.

Det er bestilt tungberger til stedet.