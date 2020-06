Voi-sjefen vil ha mer regulering av elsparkesykler i Oslo

Sjefen for elsparkesykkeloperatøren Voi, Christina Moe Gjerde, mener Oslo-politikerne ikke gjør nok for å regulere næringen. – Vi savner handlekraft, sier hun.

I Oslo sentrum og bydelene rundt flommer det nå over av elsparkesykler fra en rekke ulike operatører.

I flere byer rundt om i Europa er næringen regulert, men det er den ikke i Oslo. I Dagens Næringsliv etterlyser nå Voi-sjef Christina Moe Gjerde at myndighetene tar mer grep.

Hun sier at ingen av de kommersielle aktørene alene er tjent med å få på plass ordnede forhold, og at alt nå kun handler om å bli størst. Hun mener samtidig at politikerne ikke henger med på den raske utviklingen som skjer.

– Ansvarlige aktører har de siste 15 månedene etterspurt regulering og ordnede forhold, til forskjell fra Uber-modellen, og dette burde man utnyttet. Byråkratene i kommunen er overlatt til seg selv uten et godt nok mandat. Vi savner politisk lederskap og handlekraft, sier Gjerde.

Voi ønsker seg blant annet en lisensordning med tilrettelagt parkering.

Samferdselsbyråd i Oslo Arild Hermstad (MDG) sier at kommunen jobber med å tilrettelegge for parkeringsløsninger. Samtidig ber han regjeringen om å komme på banen.

– Det er gøy med sparkesykler, vi trenger at regjeringen gi oss muligheten til å regulere dette så det ikke blir kaos eller trafikkfarlig, sier han.

