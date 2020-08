Vold mot islam-kritikere bør stoppes

Det er skremmende å se at de samme premissene vi vokste opp med i muslimske land, også brukes her i Norge av enkelte muslimske ungdommer, skriver Mina Bai.

Demonstrasjoner fra organisasjonen SIAN (Stopp Islamiseringen Av Norge) er blitt møtt med voldelige motdemonstrasjoner i Oslo og Bergen, hvor politiet har måtte gripe inn.

I Bergen forrige helg ble arrangørene fysisk skadet. I Oslo sentrum har det vært kaotiske tilstander etter SIANs markering. Det er skremmende å se at de samme premissene vi vokste opp med i muslimske land, også brukes her i Norge av enkelte muslimske ungdommer.

La meg være klar og tydelig her:

Jeg støtter ikke det SIAN står for, og slagord som «Ingen muslimer i vår gater» er antidemokratisk. Jeg fordømmer antimuslimske holdninger.

Bagatellisering og rettferdiggjøring av vold

Når det er sagt, har de all rett til å si det i et fritt demokratisk land som Norge.

Det som er skremmende, er hvordan motdemonstranter bagatelliserer og rettferdiggjør bruk av vold mot SIAN-representantene. Jeg leste et innlegg på Facebook fra en mot demonstrant i Bergen forrige uke, som også hevdet at «dessverre lot ungdom seg provosere». Dette er sakens kjerne.

Jeg har selv muslimsk bakgrunn, og daglig er jeg i diskusjon med folk i Iran, der vi har blasfemilover. De som bedriver blasfemi risikerer dødsstraff.

I mitt hjemland er det slik at du fra barnsben av lærer at det finnes faste «helligdommer» som du absolutt ikke må fornærme eller drøfte. Sånn er det bare. Dette er premissene for nesten samtlige muslimske land jeg kjenner til.

Gjør du det, kommer fæle ting til å skje deg, og du har gjort deg fortjent til det som kommer.

Krenkelser gjengjeldes med vold

Denne mentaliteten er samme mentalitet som gjør at folk blir så krenket at de må gå til fysisk angrep på andre. Denne mentaliteten må nøytraliseres, drøftes og motarbeides i vesten. Det er rett og slett anti-vestlig. Dessverre blir dette i stedet forsterket og oppmuntret av venstreekstreme i de antirasistiske demonstrasjonene de arrangerer.

- Ignorer dem

Dersom ingen gir SIAN oppmerksomhet, kommer de kanskje til å tiltrekke seg et dusin mennesker og pakke sammen. Det er ingen grunn til å lage martyrer av dem. Dette er noe som kulturministeren Abid Raja også har påpekt. Det samme har den muslimske organisasjonen Muslimsk Dialog Nettverk gjort.

Bråket vi opplever med disse krenkede motdemonstrantene har vi dessverre sett i minst 1400 år. Mange flotte, tenkende folk på den andre siden av kloden måtte bøte med livet på grunn av en slik mentalitet. Intellektuelle fra Tyrkia til Iran, fra Egypt til Nigeria og Bangladesh, er blitt hugget i hjel av gjerningsmenn, som blir rost som helter av vanlige muslimer.

Mange skjebner

I Iran ble jusprofessoren og historikeren Ahmad Kasravi drept i tinghuset i 1946 på grunn av hans kritiske tekster om sjia-islam. Den islamkritiske teologen Ali Dashti ble hugget i hjel og fikk hender og føtter kappet av etter den iranske revolusjonen i 1979.

Den tyrkiske forfatteren og tidligere mufti Turan Dursun ble skutt ned av to bevæpnede menn i Istanbul i 1990, for å ha skrevet kritiske bøker om islam. Naghib Mahfouz, den egyptiske nobelprisvinneren, ble knivstukket i halsen på gata i Kairo i 1994. Bloggere er i vår tid blitt hugget ihjel i Bangladesh og Pakistan. Bloggeren Raid Badawi sitter fremdeles i fengsel i Saudi-Arabia. For to uker siden pågikk en rettssak mot en somalier i Norge, som hadde tent på to kirker fordi han følte seg krenket av SIAN.

I Nigeria for et par uker siden ble en sanger dømt til døden for å ha framført milde blasfemiske tekster. En mann ble hugget ihjel i Pakistan av en ung mann i ukene før på grunn av blasfemi.

Noen må konfrontere disse antidemokratiske holdningene, fordi disse folkene gang på gang har drept, hugget ihjel og angrepet folk som har kritisert deres religion i samfunnene der loven og majoriteten er på deres side.

Volden er det det eneste de kjenner til i møte med raseriet over å ha blitt krenket.

Ingen bortforklaringer eller legimitering

Den volden må ikke bortforklares, ikke legitimeres her i vesten også. Den har allerede ødelagt så mye for oss på den andre siden av verden, og nå er den kommet hit, til Salman Rushdie og Charlie Hebdo og andre som lever med politibeskyttelse i vesten, for deres kritikk av islam. Kristendommen har overlevd religionkritikk, det bør Islam også kunne gjøre.

Det SIAN driver med er ikke legitim islamkritikk. Men uansett; kritikk av islam er, og har vært, livsfarlig.

Det er på tide vi forstår at det ikke er den hellige islam som må beskyttes, men individer, frie tanker og ytringer.