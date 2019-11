Vold mot kvinner er et skammelig tema

«Fargelegg verden oransje» er slagordet for 25 november. I dag er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner.

Av Niloufar Jalali-Moghadam, PhD, psykolog

Jeg husker fra barndommen at jeg ofte så en eldre dame med bare hadde en arm:

Hun satt på fortauet ved det største fruktmarkedet i hjembyen. Hun hadde to appelsinkurver med seg, og prøvde å selge til folkene som fortet rundt inne i markedet.

De pleide å ikke legge merke til henne en gang. Jeg husker at hvis jeg var med mamma på handleturen, ville jeg at hun skulle kjøpe masse appelsiner fra henne. Jeg syntes synd på henne.

For meg representerte hun et kvinnebilde preget av urettferdig behandling, krenkelse og strev. Det har kanskje vært flaks at før jeg fikk vite om at dagen markeres med oransje, hadde jeg allerede laget mine assosiasjoner og mening med fargen og temaet.

Det er interessant for meg å registrere hvordan kombinasjon av disse tre ordene fører til en indre følelsesmessig reaksjon hos meg i dag - på den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner.

Jeg er sikker på at i hvert fall en del av mine følelser stammer fra dette barndommens symbolbilde. Jeg er også klar over at jo eldre jeg har blitt, jo mer bevisst har jeg blitt over temaet vold mot kvinner.

FN rapporterer at 87000 kvinner ble drept i fjor. 58 prosent av dem ble drept av sin partner eller familiemedlemmer. Med andre ord er det seks kvinner som blir drept per time globalt.

Det har nødvendigvis ikke alltid noe med religiøse handlinger og ekstremisme å gjøre. Ut fra Global Study on Homicide, i visse land, særlig i Europa, drepes mellom 40-70 prosent av drapofrene av en intimpartner. Blant annet var det over 120 kvinner som ble drept i sine hjem i Frankrike i løpet av dette året.]

Hvordan forstår man dette og andre forskningsfunn som fremkommer med slike ekstreme tallresultater? Hva gjør slike avsløringer med oss? Vi vet kanskje ikke at vi selv også blir rammet av psykisk smerte, vi blir også usikre, engstelige og såret. Man hører, leser og kjenner på ubehaget, uten at vi kan gjøre noen spesielle tiltak.

Jeg vil tro at hver og en av oss har et tankesymbol som dekker ordkombinasjonen vold og kvinne inn i oss. For meg er dette appelsindamen som sitter i hjertet. Hvis man tror at man ikke har noe konkret, vil jeg fortsatt tenke at det må finnes i hvert fall en bevissthet i tankene, som tydelig aktiveres i oss når vi utfordres på temaet vold mot kvinner; den tause grusomme bevisstheten som må innrømme at kvinner er mer utsatt for det urettferdige, med eller uten anker til et konkret symbolsbilde i hjertet.

Vold mot kvinner er ikke et endimensjonalt fenomen. Man kan ikke stille et naivt spørsmål om hvorfor det er slik og forvente seg et kort og konsist svar. Det finnes en historie, et komplekst svar bak dette spørsmålet, og det vil kreve arbeid over lang tid.

Mitt 8-årige hode kunne skjønne at det var urettferdig, at det var feil at en gammel dame med blekt blikk, sikkert også syk og fattig, måtte sitte der i det kalde været og jobbe.

Min appelsindame var alene, oversett, urettferdig behandlet og preget av vold, mens en annen blir misbrukt, traumatisert eller til og med drept.

Vold mot kvinner er en global pandemi; et pinlig og skammelig tema som minner oss om vårt viktigste ansvar for å stoppe all slags uhumane handlinger.