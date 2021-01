Voldsom konflikt om løshunder: Blir skutt og brent - og barn og voksne redde for å gå ute uten stokk eller våpen

I mange år har løse hunder skapt frykt og irritasjon i Kautokeino. Nå finner hundeeiere dyrene brent.

Barn blir angrepet, politikerne sier de ikke kan gjøre noe og peker på politiet. Politiet sier de ikke kan gjøre noe og peker på politikerne. Nå kan det se ut som om innbyggerne har tatt loven i egne hender.

Før nyttår ble to hunder i Kautokeino funnet drept og brent på en parkeringsplass. Finnmark Dagblad omtalte saken 2. januar i år. Politiet etterforsker saken og gjerningsperson(er) og motiv er ukjent.

Etter denne hendelsen ble Nettavisen kontaktet av en fortvilet innbygger som mener at hundedrapene er en konsekvens av løshundproblemet i Kautokeino.

- Det har gått alt for langt

308 personer er medlem av Facebook-gruppa «Løshunder i Kautokeino», der bilder av eierløse hunder blir lagt ut og problemet diskutert.

- Dette er en ukultur som har vedvart i flere tiår. Hunder går løs uten tilsyn av eier. De er trafikkfarlige, barn er redde for å gå til skolen alene, til og med voksne har følt på et behov for å gå med stokk, og ofte flokker de seg sammen, skrev en kvinne til Nettavisen etter hundedrapene i Kautokeino.

- Nylig ble to løshunder skutt og brent på et bål i Kautokeino, og det tyder på at ting har gått altfor langt. Dette har blitt tatt opp flere ganger med både Mattilsynet, politi og lokalt media, uten hell. Vi blir bedt om å anmelde forhold, men det ender bare opp med tilsnakk til eier, og neste dag er hunden løs igjen, skriver hun.

Kvinnen ønsker å forbli anonym.

Nevøen angrepet og hund spist

Etter at Nettavisen startet arbeidet med denne artikkelen, postet Marit Charlotte Logje dette innlegget på Facebook der hun skriver at det er på tide at kommunen eller politiet gjør noe med problematikken.

- I dag når nevøen min ble ferdig hos tannlegen, gikk han tilbake til skolen. Underveis ble han angrepet av løshunder. Han er full av blåmerker og bitemerker. Heldigvis gikk det såpass bra den her gangen. Hva med neste gang når et yngre barn er på tur alene? Rart at folk ikke kan gå i bygda uten å bli angrepet av løshunder, man må bestandig ha med seg våpen for å beskytte seg selv, skriver hun.

Til Nettavisen forteller Logje at dette var andre gang hun og familien hadde hatt problemer med løshunder.

- Første gang ble min søsters pomeranian (liten hund på 1,9 til 3,5 kilo) som sto i bånd ute, angrepet og spist av en elghund. I dag ble nevøen min angrepet, sier hun.

Brukte 10.000 på abortsprøyter

Charlotte Eira forteller at det er lang tradisjon for å bruke hunder i reindrift, og at det derfor er mange hunder i Kautokeino. Hennes familie har selv alltid drevet med rein og holdt hunder.

Like lenge som reindrift, har det vært tradisjon blant noen å slippe ut hundene, fremfor å holde dem i bånd eller innhegning.

- Jeg har aldri opplevd at det er slemme hunder, men de kan bli farlige i flokk eller hvis de blir presset. Når det er løpetid i bygda så blir de aggressive og konkurrerer mot hverandre. Jeg har spurt mange eiere om å hente hundene sine. Noen gjør det, mens andre ikke bryr seg, sier Eira.

Hun kan ikke gå ut med hunden sin uten å ta med en stokk for å beskytte seg og hunden mot løshundene.

Selv har hun ei tispe, og løshundene har kostet henne 10.000 kroner i abortsprøyter. Nå har hun betalt 12.000 kroner for å sterilisere tispa.

- Vanligvis vil ikke dyrlegen sterilisere ei tispe hvis det ikke er medisinske årsaker, men her blir de sterilisert fordi vi bor i Kautokeino, sier hun.

Charlotte Eira tror også at drapet og brenningen av de to hundene, er et signal om at nok er nok.

- Noen har fått nok, antar jeg. Det er ikke første gang at hunder har forsvunnet fra bygda. I fjor var det noen som spraymalte «løshund» på hunder, forteller hun.

Politiet: - Vi kan ikke gjøre noe

- Det er ingen som formelt har fått status som mistenkt på nåværende tidspunkt, men vi har noen spor som vi følger opp, sier politibetjent Peter Myhre Oksholen i Kautokeino til Nettavisen om de to hundene som ble funnet brent. Han sier at konflikten rundt løshunder er en mulig årsak til hundedrapene.

Han sier at politiet ofte får meldinger om løshunder, og forklarer at Kautokeino er landets største reindriftskommune, og at mange innbyggere har hunder til reindrift, jakt og fangst. Noen slipper ut hundene sine, og de samles gjerne i områder der det for eksempel er ei tispe med løpetid.

Politibetjenten sier at politiet ikke har ressurser til å gjøre noe med problemet. Hundene er ofte ikke chippet, eller på annen måte merket med eiers navn. Nærmeste kennel ligger 130 kilometer borte, i Alta. Å kjøre løshunder til nærmeste kennel er også vanskelig.

Politi oppfordrer politikerne til å gjøre noe

- Vi i politiet er av den oppfatning at det kan se ut som at det mangler politisk vilje til å ta tak i hundeproblematikken, sier Oksholen.

Selv om det er politiet som skal forvalte hundeloven, så mener politiet at kommunen må legge bedre til rette for at det skal være mulig. Han sier at det tidligere har vært forsøkt med en kennel i Kautokeino, men dette tilbudet eksisterer ikke i dag.

- Spørsmålet er: Hvorfor ble dette er lagt ned? Og om det ikke bør forsøkes på nytt? I dag er nærmeste kennel i Alta. Politiet kan ikke bruke en hel arbeidsdag for å transportere løshunder til Alta, dette sier seg selv, sier Oksholen.

Svært ofte er hundene heller ikke merket eller chippet. Dermed kan ikke politiet eller lokalbefolkningen kontakte eierne av hundene.

- Et annet punkt politiet har forslått, er å gjennomføre et politisk vedtak for å innføre påbud om obligatoriske chipping og synlig merking av hundene. Således kan hundene lett og effektivt identifiseres av politiet og samfunnet for øvrig, sier Oksholen.

Politibetjenten sier at noe av diskusjonen går på om hundene kan gå løse fordi de er gjeterhunder. Årsaken er at Lov om hundehold paragraf 9 (ekstern lenke) åpner for at hunder til bruk i reindrift ikke trenger å gå i bånd.

- Og så er spørsmålet om de kan gå løs når de ikke er «på arbeid» som gjeterhunder, sier Oksholen.

- Hundefangere ble truet på livet

Ordfører Hans Isak Olsen er ikke særlig interessert i å snakke om problemet med Nettavisen.

- Slik jeg ser det såkalte løshundproblemet, er det politiet og Mattilsynet som har myndighet. Kommunen har vedtatt båndtvang-regler, men det er de som har myndighet til å håndheve disse, skriver han.

For ham er dette et svært gammelt problem som kommunen aldri har klart å løse. Til Finnmark Dagblad har han tidligere sagt at saken har blitt tatt opp i flere fora, uten hell. Kommunen har også forsøkt med hundefangere.

– Vi har et problem. Vi har prøvd med hundefanger, men de ble truet på livet, har han tidligere sagt til Finnmark Dagblad.

Til ordførerens kommentar om at løshundene er politiets ansvar, svarer Oksholen:

- Situasjonen i Kautokeino vil være et vedvarende samfunnsproblem så lenge hundeieren ikke overholder sitt ansvar. Det er hundeieren som er ansvarlig for sin egen hund og det er de som må iverksette grep og tiltak for at den ikke slipper løs. Dette synes ikke å være et like omfattende problem andre steder. At politiet må bruke ressurser og kapasitet for å ta hånd om hunder som springer løs, må vi alle forstå og være enige om at skal være siste utvei, sier han.

Fordi ordfører Olsen også pekte på Mattilsynet, har Nettavisen vært i kontakt med Mattilsynet i Finnmark, som kjenner problemstillingen i Kautokeino, men som sier at det er politiet som forvalter hundeloven.

