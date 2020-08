Voldsom orkan skaper frykt i USA: - Ekstremt farlig

Vind med tropisk storms styrke har truffet kysten av Texas nær grensen til Louisiana. Like etter følger orkanen Laura, som har styrket seg til kategori 4.

Orkanen Laura beveget seg mot Louisiana og Texas onsdag som en svært farlig kategori 4-orkan. USAs nasjonale orkansenter sier Laura er ventet å treffe land med full styrke sent onsdag eller tidlig torsdag lokal tid.

I tillegg til den sterke og ødeleggende vinden, fører orkanen til at vannet kan stige så mye som 6 meter og dermed oversvømme by- og boligområder. Sjøen steg faretruende og bølger med hvite topper varslet om orkanen som var på vei fra Mexicogolfen.

Les også: 15 år gammel jente skaper Trump-kaos

Vind med tropisk storms styrke har truffet kysten av Texas nær grensen til Louisiana. Like etter følger orkanen Laura, som har styrket seg til kategori 4. Her har skuelystne samlet seg i Galveston i Texas. Foto: Brett Coomer / Houston Chronicle via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Om lag 100.000 beboere i byen Lake Charles risikerer å få hjemmene sine oversvømmet, og det er allerede meldt om over 13.000 strømbrudd i de to rammede delstatene, melder CNN.

Kanalens meteorolog Tom Sater sier orkanen er nær ved å regnes som en kategori 5-orkan og at den allerede er sterkere enn orkanen Katrina, som rammet kystområdet i for 15 år siden.

–Den er nå blant de ti kraftigste orkanene som har truffet USAs fastland. Dette kommer til å ha stor innvirkning, ikke bare langs kysten, men også i innlandet, sier Sater.

Myndighetene ba innbyggerne i Texas og Louisiana innstendig om å evakuere, men ikke alle gjorde det før trærne svingte faretruende fram og tilbake i området som ble hardt rammet av orkanen Rita i 2005.

De siste 24 timene har Laura styrket seg 87 prosent, og orkansenteret omtaler den som «ekstremt farlig». Den suger energi fra det varme vannet i Mexicogolfen og er den kraftigste orkanen som rammer det amerikanske fastlandet så langt i år.

(©NTB)