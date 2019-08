Voldsomme opptøyer i Hongkong

De varslede demonstrasjonene fortsetter i Hongkong søndag.

Saken oppdateres fortløpende med ny informasjon.

De store demonstrasjonene og protestene som har preget Hongkong de siste månedene fortsetter søndag.

Ifølge Reuters brukte politiet både tåregass og vannkanoner mot demonstrantene som kastet murstein mot politiet.

Lørdag ble 29 personer pågrepet etter protester i Hongkong. Demonstranter kastet bensinbomber og murstein mot politiet, som møtte dem med tåregass. Det var første gang på over en uke at politiet brukte tåregass mot demonstrantene, ifølge Reuters.

TÅREGASS: Politiet brukte tåregass mot demonstrantene for første gang på over en uke lørdag. Også under søndagens demonstrasjoner blir det brukt tåregass. Foto: Ann Wang (REUTERS)

Politiet sier i en uttalelse søndag at de fordømmer lørdagens demonstrasjonen. De sier 19 menn og 10 kvinner har blitt pågrepet, skriver Reuters.

Siden demonstrasjonene startet i juni har over 700 blitt pågrepet.

Hundrevis av svartkledde demonstranter væpnet med bambusstokker og baseballkøller støtte sammen med opprørspoliti utenfor en politistasjon lørdag, etter først å ha revet ned master med det de hevder er kinesiske overvåkingskamera.

VANNKANON: Politiet har også brukt vannkanoner mot demonstrantene søndag. Foto: Kai Pfaffenbach (REUTERS)

Omstridt lovforslag

Demonstrasjonene startet i juni, etter at et lovforslag åpnet opp for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina. Forslaget ble 15. juni skrinlagt av Hongkongs leder, Carrie Lam, men demonstrasjonene har fortsatt og etterhvert utviklet seg til protester mot det sittende Hongkong-styret.

UNNSKYLDNING: Hongkongs leder har sagt unnskyld for det omstridte lovforslaget. Foto: (AP/NTB scanpix)

Tre dager senere ba Lam om unnskyldning for utleveringsloven, og uttalte at forslaget ikke skal behandles i den lovgivende forsamlingen denne perioden.

– Jeg er personlig nødt til å ta på meg mye av ansvaret. Dette har ført til mye bråk, derfor gir jeg befolkningen i Hongkong en oppriktig unnskyldning, sa hun under en pressekonferanse.

Nekter å gå av

Lam har også nektet å gå av, og vil sitte de resterende tre årene i lederperioden.

Første juli tok flere demonstranter seg inn i den lovgivende forsamlingen, hvor de reiste et britisk koloniflagg, dro ned portretter av Hongkongs ledere og sprayet byvåpnet med svart maling.

Det førte til at Lam kritiserte de demonstrantene som tok seg inn i bygningen, og understreket viktigheten av respekt for loven.

Kina fordømte hærverket, og uttalte at de støttet en etterforskning av de som stormet bygningen.

– Disse alvorlige og ulovlige handlingene tråkker på rettsordenen i Hongkong, undergraver Hongkongs samfunnsorden og skader Hongkongs grunnleggende interesser, ble det skrevet i en uttalelse.

Demonstrasjonene har fortsatt i august, og har etterhvert utviklet seg til generell misnøye mot myndighetene i Beijing, og politiets maktbruk.

BESKYTTER SEG: Demonstrantene bruker paraply for å beskytte seg mot politiets pepperspray, og som et symbol på den to måneder lange demonstrasjonen i 2014. Foto: Kin Cheung (AP Photo)

Bruker paraplyer

Mange av demonstrantene er studenter og flere har de siste dagene trukket parallellen til den såkalte paraplybevegelsen som delvis lammet Hongkong i to måneder i 2014.

Demonstrantene bruker ofte paraplyer under protestene, som både har symbolsk verdi og blir brukt som beskyttelse mot politiets pepperspray.

