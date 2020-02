Voldsomt uvær fører til livsfarlig flom i Storbritannia

Retter info om flyavganger til og fra Billund under siste mellomtittel. Alle er ikke innstilt, men flere fly er omdirigert, innstilt eller forsinket.

Britiske meteorologer har utstedt nesten 600 flomvarsler, noe som er ny rekord. I både Wales og Skottland blir folk bedt om å komme seg i sikkerhet.

I Wales er det utstedt et rødt varsel, noe som betyr at folk må komme seg i sikkerhet fordi uværet kan ta liv. Sør i Skottland har innbyggere fått ordre om å evakuere.

Det kraftige regnværet har blant annet ført til at elven Taff har gått over sine bredder og oversvømmet deler av den walisiske byen Pontypridd, 20 kilometer fra Cardiff.

Les om været i Norge: Politiet advarer bilistene etter stormen: – Vær obs på dette

Fly på bakken

Uværet, som har fått navnet Dennis, har også skapt kaos for reisende. Hundrevis av flyavganger er innstilt, og veier og jernbanestrekninger sperret.

Flere steder har trær blitt dratt opp med roten av kraftige vindkast.

I Tredegar sørøst i Wales har det falt 105 millimeter nedbør i løpet av 24 timer, melder det britiske nyhetsbyrået Press Association.

Les også: Meteorologen: – Tydelig skille mellom vest og øst

Uværet begynte lørdag og er det andre ekstremværet som rammer De britiske øyer i løpet av en uke. Forrige helg var det stormen Ciara som førte til at både boliger og butikker ble oversvømt.

Uddevalla-broen stengt

Også i Danmark og Sverige har uværet skapt store problemer.

I Danmark er flere flyginger til og fra Billund på Jylland innstilt, mens andre er enten omdirigert eller forsinket. Voldsom vind på tvers av rullebanen skaper problemer både for fly som skal lande og ta av, melder Ritzau.

I Sverige ble Uddevalla-broen stengt søndag formiddag på grunn av en vindstyrke på over 30 meter per sekund. Trafikken sørover på E6 blir i stedet ledet gjennom byen. Det er ikke klart når broen kan åpne igjen.

Enkelte steder i Vest-Sverige er det ventet like mye nedbør som det normalt faller i løpet av hele februar, og også her har flere trær blåst over ende slik at de sperrer for trafikken.