Voldsutsatt Oslo-lærer fikk saken mot Norge avslått av europeisk domstol

- Læreres rettsvern har klare mangler også i Norge, sier en skuffet advokat John Christian Elden.

Saken oppdateres.

Den voldsutsatte Oslo-læreren Clemens Saers har fått saken sin mot Norge avslått av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Saers fikk livsvarige skader da han ble angrepet av en 18 år gammel elev som forsøkte å ta seg inn i klasserommet hans på Oslo handelsgymnasium i mai 2014. Etter å ha tapt i to rettsinstanser anket han saken til Høyesterett. Anken ble avvist i mars i år.

Les også: Voldsutsatt lærer varsler anke til Høyesterett

Lektoren valgte deretter å klage Norge inn for EMD. Klagen gjaldt statens positive forpliktelser etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) for å sikre ham mot angrep da han var på jobb som lærer.

Domstolen i Strasbourg besluttet nylig å avslå saken. Avslaget ble begrunnet med at EMD bare kan behandle saker etter at alle nasjonale rettsmidler er uttømt og innen seks måneder etter at siste avgjørelse ble tatt.

Les også Mistet stemmen etter angrep i klasserommet

Les også Farhiya (22) grep inn da læreren ble angrepet

– Dessverre ville ikke EMD ta opp saken til behandling, så læreres rettsvern har klare mangler også i Norge, skriver hans advokat John Christian Elden i en tekstmelding til NTB.

Advokat John Christian Elden er forsvareren til den voldsutsatte lektoren Clemens Saers. Foto: Fredrik Hagen (NTB)

Saers påberopte seg brudd på EMK artikkel 3 som forbyr tortur umenneskelig og nedverdigende behandling. Subsidiært ble brudd på artikkel 8 om rett til privatliv påberopt. (©NTB)