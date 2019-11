Voldtekt i Norge har gitt ham plass på «Interpol most wanted»-liste

- Vi har fått inn noen få tips. Disse blir nå nærmere vurdert, sier politiet.

Denne uken lanserte Interpol en kampanje hvor åtte personer er internasjonalt etterlyst for vold mot kvinner, deriblant voldtekt og drap.

Én av de etterlyste er irakeren Azad Sattar Ahmad Juburi (36), som er dømt for voldtekt av en kvinne i Stavanger i 2010. Nå ber Interpol allmennheten om bistand til å spore opp de etterlyste. Samtlige er etterlyst for vold mot kvinner. Kampanjen ble lansert samme dag som FNs merkedag for avskaffelse av vold mot kvinner - som er 25. november.

- Kampanjen «Interpol most wanted» handler i år om de som er etterlyst for vold mot kvinner, og politiet er avhengig av tips fra publikum i saken for å lokalisere de som er etterlyst. Gjennom kampanjen håper vi å nå ut til de som kan ha avgjørende informasjon om saken, og vi håper selvfølgelig at de i så fall tar kontakt, sier kommunikasjonsrådgiver i Kripos, Jonas Fabritius Christoffersen, til Nettavisen.

«Anmodningen er en sterk påminnelse om hvordan kvinner og jenter blir utsatt for vold og overgrep over hele verden,» skriver Interpol i etterlysningen.

Åtte personer er etterlyst internasjonalt i forbindelse med Interpols most wanted-kampanje. Alle åtte er etterlyst for vold mot kvinner. Foto: Interpol

Politiet har fått inn tips

Voldtektssaken er underlagt Sør-Vest politidistrikt. De opplyser at de allerede har fått inn tips etter at kampanjen ble lansert mandag.

- Vi har fått inn noen få tips. Disse blir nå nærmere vurdert. Politiet er fortsatt interessert i flere tips, sier seksjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, politiinspektør Sigve Espeland, til Nettavisen.

- Hva er grunnen til at nettopp Juburi ble «plukket» ut til å være etterlyst i denne kampanjen?

- Interpol ønsket denne gang å rette et fokus på personer som var etterlyst for alvorlig kriminalitet begått mot kvinner. Juburi er valgt ut fra en kombinasjon av idømt lengre fengselsstraff på 4 år og det at han har unndratt seg forfølgningen i mange år, sier Espeland.

Politiet antar at Juburi befinner seg i utlandet.

- Har dere noen ledetråder?

- Nei, ikke foreløpig, sier han.

Azad Sattar Ahmad Juburi (36) er dømt til fire års fengsel for gjentatte voldtekter av en kvinne i Stavanger i 2010. Han er på rømmen, og er nå etterlyst internasjonalt i Interpols «most wanted-kampanje. Foto: Interpol

- Alarmerende tall

Generalsekretær i Interpol, Jürgen Stock, omtaler omfanget av vold mot kvinner på verdensbasis som alarmerende.

- Forskning viser at én av tre kvinner og jenter blir utsatt for vold i løpet av livet. I snitt blir annenhver drepte kvinne, drept av sin partner eller et familiemedlem. 71 prosent av ofrene for menneskehandel på verdensbasis er kvinner eller jenter. Tre fjerdedeler av disse blir seksuelt utnyttet, sier Stock i en uttalelse.

- Vold mot kvinner og jenter er en av de mest utbredte og varige bruddene på menneskerettigheter. Interpol ber om hjelp fra allmennheten for å spore opp internasjonale rømlinger som er etterlyst for kriminalitet mot kvinner, inkludert drap, sier han.

- Interpols anmodning er en påminnelse om at det å stille rømlinger til ansvar, er en elementær del av det internasjonale politisamarbeidet. Vi må aldri glemme ofrene og deres familier, sier Stock.

De etterlyste

De resterende syv som er etterlyst i kampanjen, er:

* Valeriy Andreev (62) - etterlyst av Russland for drap på en kvinne.

* Mohammad Ayoub Jahangery (28) - etterlyst av Danmark for drap på sin kone.

* Oleksii Levin (42) - etterlyst av Ukraina for vold mot kvinne med døden til følge.

* Thiago Henrique Moreira (38) - etterlyst av Brasil for drap på en eks-kjæreste.

* Nuran Musaey (37) - etterlyst av Russland for drap på to kvinner.

* Panayiotis Netzati (44) - etterlyst av Kypros for bortføring, voldtekt og drap på en kvinne.

* Bhadreshkumar Chetanbhai Patel (29) - etterlyst av USA for drap på sin kone.