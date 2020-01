Voldtektsanklaget kulturprofil: - Jeg er blitt spyttet på av fremmede

I retten fortalte han også at hatet mot ham er blitt intensivert, og om innføring av sikkerhetstiltak.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Mannen i 50-årene som er anklaget for sovevoldtekt av flere kvinner, forklarte seg i retten om hvordan anklagene har rammet ham.

Kulturprofilen i Oslo har hele tiden nektet straffskyld for alle de påståtte overgrepene, og gjentok dette for retten da saken startet forrige uke.

De to første anmeldelsen mot ham kom sensommeren 2015. Ryktene begynte å gå i miljøet han og kvinnene var en del av. Under mannens forklaring fredag kom det også frem at oppdragsgivere ble tipset om hva han var anmeldt for.

- Spyttet på av fremmede

- Det var ikke bare vanskelig med saken og voldtektsanklagene, men at folk i miljøet måtte velge side, velge om de skulle ta parti med meg. Det ble også vanskeligere å drive med markedsføring, og jeg kunne ikke bruke egne sosiale medier. Jeg ble møtt med så mye hat, sa mannen i retten.

Han fortalte også at han har mistet mange venner etter at kvinner anmeldte ham for voldtekt.

Mannen i 50-årene har siden 1990-tallet hatt flere ledende stillinger i mediebransjen og kulturlivet i Oslo, og andre steder i landet.

- Ulike arbeidsgivere ble også tipset, og jeg hadde samtale med noen av dem, og de meldte seg av prosjekter. Ved ett tilfelle fikk jeg beskjed om at oppdragsgiver ville gjøre ferdig en påbegynt jobb, men at jeg ikke fikk være til stede på mitt eget arrangement for dem. De var redd for å bli assosiert med meg.

Kulturprofilen fortalte også om en veldig hissig temperatur i miljøet, og en rekke trusler han fikk i innboksen i sosiale medier, fra ulike folk. Men han opplevde også fysiske konfrontasjoner og ubehag ute i offentligheten.

- Jeg er blitt dyttet rundt av folk i miljøet på utesteder, og jeg er blitt spyttet på av fremmede.

Advokat Elisabeth Myhre forsvarer den tiltalte mannen. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Har det endret seg på noe tidspunkt? spurte hans forsvarer Elisabeth Myhre.

- Det har intensivert seg.

- Har du måttet ta noen grep?

- Jeg har måttet slutte å være synlig i bybildet og i sosiale medier. I tillegg har jeg måttet innføre sikkerhetstiltak.

I retten nevnte han konkrete eksempler på sikkerhetstiltak.

Voldsmann slapp billig unna

Nettavisen har tidligere skrevet om at kulturprofilen ble overfalt og sparket i hodet, av en mann på nachspiel på grunn av voldtektsanklagene. Saken ble avgjort med såkalt påtaleunnlatelse, som i praksis ikke er en straff, men regnes som en advarsel.

Dette var en episode den tiltalte mannen også fortalte kort om i retten.

Det er kommet frem at årsaken til den milde straffereaksjonen er at voldsutøveren allerede er tiltalt i en annen sak, og at voldstilfellet ikke ville hatt innvirkning på mer straff, forklarer politiadvokat Hilde Strand til Nettavisen.

Strand har gjort det klart at påtaleunnlatelse generelt sett ikke betyr at det er fritt frem for å ta loven i egne hender.

I retten har kulturprofilen også fortalt om en episode der han ble nektet servering på et utested på grunn av voldtektsanklagene.

- Jeg kom med venner på utestedet Pauls Boutique (i Oslo). Med en gang vi satte oss ned kom bartenderen bort og sa at vi måtte komme oss vekk. Jeg forstod ikke årsaken, og sa det var greit, men at jeg gjerne ville ha en forklaring. Jeg sa han også kunne gjøre det skriftlig. Da gikk han bort, og kom tilbake med en lapp.

Episoden skjedde, ifølge kulturprofilens forklaring, lille julaften 2017. Lappen ble vist frem i retten, og på lappen var det skrevet:

«Hei XX (kulturprofilen, red. anm.)! Du får ikke servering her på Pauls Boutique. Hilsen NN (bartenderen, red. anm.).»

- Skulle gjøre meg ufør resten av livet

Nettavisen har vært i kontakt med bartenderen, som kort anfører at «å nekte noen servering er en del av jobben.» Han har ikke besvart henvendelser etter at vi forela ham innholdet på lappen per SMS.

I retten ble det også vist frem det kulturprofilen mener er trusselmeldinger. Én av truslene skal ifølge ham ha kommet fra kjæresten til den første fornærmede kvinnen som forklarte seg i retten. Meldingen kom sent på kvelden og ble skrevet på Facebook.

«Hvor er du? Vi skulle gjerne snakket med deg», skrev mannen i mars 2016, klokken 22.49. På dette tidspunktet var kulturprofilen anmeldt for to sovevoldtekter.

Klokken 23.43 samme kveld fulgte han opp med en ny melding:

«Tror det lønner seg for deg å svare meg, XX (kulturprofilen, red. anm.). Jo vanskeligere du er jo vanskeligere blir jeg.»

I retten forklarte mannen seg også om andre trusler.

- Jeg ringte direkte opp en mann som hadde sendt meg meldinger, men han svarte ikke. Men jeg fikk en melding der det stod «at han skulle gjøre meg ufør for resten av livet hvis jeg ikke forklarte meg slik og slik i avhør.»

Kulturprofilens forsvarer mener hennes klient er blitt utsatt for flere straffbare handlinger, som vold og trusler.

- Det som er fremlagt er dokumentasjon han selv har mottatt, og senere levert til politiet, i forbindelse med at han har anmeldt forhold han har opplevd av straffbar karakter, sier advokat Elisabeth Myhre til Nettavisen.

I august samme året fulgte den samme mannen opp med en rekke meldinger. Hver melding inneholdt en link med saker relatert til voldtekter. Dette var linker til andre straffesaker og artikler som tok for seg tematikken voldtekter.

De fire første, av totalt fem meldinger, ble sendt natt til 11. august 2016, kort tid etter hverandre. Disse meldingene ble også dokumentert i retten.

Her ble det også vist falske profiler i sosiale medier, som ble opprettet på det som ligner på den tiltalte mannens navn, og med bilder av ham. Navnet hans er også publisert i sosiale medier av privatpersoner, i ren sjikane hensikt.

- Jeg har levert anmeldelser til politiet, men sakene blir henlagt uten etterforskning, sa kulturprofilen.

I retten ble det i tillegg vist bilder av en knust inngangsdør til bygården han bor i. Dette skal ha skjedd i 2016. Til bildene som ble dokumentert fikk han spørsmål fra sin forsvarer om hvordan han opplevde dette.

- Som en trussel. Men jeg kunne ikke anmelde fordi døren tilhørte bygården og ikke meg privat. Dermed var det styret som hadde måttet anmelde.

Statsadvokat Trude Antonsen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

- Hvordan har du hatt det? spurte forsvareren.

- Vi trenger ikke å gå inn på dette nå, svarte kulturprofilen med tydelig preget og litt lavmælt stemme.

- Det ligger i dagen at det har vært vanskelig for ham, men jeg ønsker ikke å kommentere dette inngående, sier Myhre.

- Hvorfor er disse volds- og trusselepisodene, og sosiale sanksjoner et poeng å få frem?

- Temperatur i et konkret miljø, på et tidspunkt før politiet har startet en etterforskning, vil naturligvis være tema i denne saken, sier forsvareren.

Risikerer lang fengselsstraff

Kulturprofilen fortalte også om betydningen av å jobbe. Siste jobben han hadde var i januar 2018. I dag mottar han arbeids- og avklaringspenger fra Nav.

- Jeg savner å føle at jeg skaper noe som har verdi. Det kan høres overfladisk ut å jobbe med uteliv og markedsføring, men det handler om så mye mer enn det.

Kulturprofilen har også i sosiale medier blitt beskyldt for bevisst ikke å møte til avhør hos politiet, noe han blankt avviste i retten.

Ofrene i saken er gjennomgående betydelig yngre enn tiltalte. Enkelte av dem har også jobbet for ham. Totalt har 13 kvinner anmeldt ham for overgrep, men politiet har henlagt fire av sakene.

Av de ni tilfellene han er tiltalt for, dreier det seg om åtte sovevoldtekter, og ett tilfelle av seksuell omgang med personer under 16 år, som er den seksuelle lavalder i Norge.

En kulturprofil i 50-årene er tiltalt for voldtekt av flere kvinner. Den første kvinnen som forklarte seg brøt sammen i gråt da hun forklarte seg i Oslo tingrett onsdag forrige uke. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Statsadvokat Trude Antonsen fortalte at mannen i avhør med politiet har forklart seg om en svertekampanje, eller «intervensjon», fra flere av kvinnene som har anmeldt ham for overgrepene, i sitt innledende foredrag, da hun kort gjorde rede for saken den første dagen i retten.

Kulturprofilen risikerer mange år i fengsel. Øvre strafferamme for forholdene han samlet er anklaget for er 20 års fengsel. Han risikerer i tillegg å måtte betale flere hundre tusen kroner i erstatninger.

Dersom han blir dømt for alle tilfellene risikerer han å måtte betale millionbeløp i erstatninger.

En utfordring for påtalemyndigheten er at de ikke har noen klare fellende bevis, eller tekniske bevis fra for eksempel åsteder. Overgrepene mannen er anklaget for har ifølge politiet skjedd i perioden januar 2005 til november 2014 på flere ulike private adresser, hoteller og musikkfestivaler.