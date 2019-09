Voldtektssak mot tidligere Molde-spiller Babacar Sarr utsatt for tredje gang

Svarene vi har fått fra Kripos er gitt på generelt grunnlag når det gjelder utleveringssaker til Norge. Det er politiadvokat Terje Bjøranger i Kripos som har besvart Nettavisens spørsmål.

1. Hva skal til for at en borger (enten norske eller fra et tredjeland) skal kunne utleveres til Norge når det er fra et land vi ikke har utleveringsavtale med?

- Det er ikke et absolutt krav at det skal foreligge en avtale om utlevering. En utleveringsbegjæring til en stat vi ikke har utleveringsavtale med, vil fremmes gjennom diplomatiske kanaler, og det vil være opp til denne staten – på fritt grunnlag, å vurdere begjæringen om utlevering. Fordelen med en utleveringsavtale, er blant annet forutsigbarhet om hvordan utlevering skal skje, vilkårene for utlevering og hva som ligger til grunn ved avslag. Men stater står altså fritt til å sende, og behandle, begjæringer om utlevering til hverandre.

2. Hvor forpliktende er det internasjonale samarbeidet i Interpol?

- Interpol er et samarbeidsorgan mellom politimyndigheter i over 190 land, og ikke et selvstendig politiorgan. Interpol foretar seg med andre ord ikke noe på egen hånd, men er snarere en kanal for politisamarbeid statene imellom. Gjennom Interpol kan en utveksle informasjon, publisere etterlysninger og formalisere former for samarbeid. Når en person etterlyses gjennom Interpol, er det staten som sender etterlysningen, ikke Interpol som organisasjon, som er den aktive parten. Når en etterlyst person blir påtruffet for eksempel ved en politikontroll, vil den videre håndteringen skje mellom den staten som publiserte etterlysningen, og staten hvor vedkommende ble kontrollert. Samarbeidet er forpliktende på den måten at deling av informasjon skjer etter gitte regler. Interpol er som nevnt bare en kanal, og ikke et selvstendig politiorgan.

3. Hvordan kan Norge være pådriver for at en utlevering blir effektuert?

- Generelt vil dette skje ved utveksling av informasjon gjennom Interpol-samarbeidet, og gjennom diplomatisk kontakt mellom statene.

4. I hvilken grad har et lands myndigheter ansvar for en effektuering av en utlevering når det er gjelder to land som ikke har utleveringsavtaler med hverandre?

Så lenge det ikke foreligger en avtale om utlevering, vil det være helt opp til det staten hvor den etterlyste befinner seg, å avgjøre spørsmålet om utlevering. Hvis det derimot foreligger en avtale om utlevering, ligger det en forpliktelse i dette. Norge er for eksempel part i den europeiske utleveringskonvensjonen av 1957, som inneholder regler om vilkår for utlevering, og når utlevering ikke skal skje. Norske interne regler for utlevering, som Utleveringsloven av 1975, vil være i tråd med de internasjonale avtalene som er inngått.