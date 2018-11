Væpnet borgervern på vei mot Mexico-grensen

Militante grupper hevder nå å være på vei mot Mexico-grensa for å stoppe den såkalte flyktningekaravanen på vei nordover. Lokale landeiere i Texas ber dem holde seg hjemme.

WASHINGTON (Nettavisen): Retorikken i den amerikanske valgkampen hardner til.

Ett betent tema er de fattige immigrantene som er på vei nordover gjennom Mellom-Amerika, der Donald Trump har truet med å sende opptil 15.000 soldater til grensa mot Mexico for å stoppe dem.

Nå har militante grupper både i Texas og andre stater tatt presidenten alvorlig.

- Dette er Texas, mann!

- Vi vil observere og rapportere, og tilby hjelp på alle måter vi kan, sier militsialederen Shannon McGauley til Washington Post.

Han er talsmann for The Texas Minutemen, som tidligere har vakt oppsikt ved å stille med væpnede vakter for å passe på republikanernes National Convention.

McGauley anslår til avisa at rundt 100 mann er på vei mot Rio Grande-området, og på spørsmål om de vil stille med våpen denne gangen også, svarer han:

- Dette er Texas, mann!

I følge britiske The Sun anslår McGauley at så mange som 200 mann kan være på vei. Men de væpnede gruppene blir ikke ønsket velkommen av landeierne i området.

- Trenger ikke fanatikere

Republikaneren Joe Metz eier en sukkerfarm i Rio Grande-dalen, og har grensemuren delvis mot sin eiendom. Han er en av flere som stoler på at grensevaktene vil gjøre jobben sin.

- Vi trenger ikke fanatiske folk her med våpen. Hvorfor har de våpen? Jeg har levd med illegale immigranter i 30 år, og alle som har kommet hit har vært redde, og spurt om hjelp, sier han til Washington Post.

Men ikke alle er enig.

Stephen J. Kleberg, som eier en ranch på størrelse med Rhode Island, sier at han vil ønske militsiaen velkommen.

- Militæret trenger hjelp

- Hvis flyktningene kommer seg over elva, så må de bli stoppet og sendt tilbake. Om det kommer så mange som 2-3000, vil militæret trenge hjelp, sier han.

Ifølge amerikanske medier skal omlag 5000 amerikanske soldater allerede være på plass langs grensen til Mexico. Ifølge The Guardian kom den første gruppen flyktninger inn i Mexico på fredag, men har fremdeles over 1000 miles å gå til nærmeste amerikanske grense.

President Trump har hevdet at finnes massevis av «dårlige folk» og muskuløse unge menn blant flyktningene, og at noen av dem «har bakgrunn fra Midt-Østen».

Vil søke lovlig opphold

Dette blir tilbakevist av andre, som sier at flyktningene er fattige familier med kvinner og barn på flukt fra kriminalitet og ekstrem fattigdom. Talsmenn for flyktningene selv sier at de ønsker å søke om legalt opphold i USA.

Flyktningekaravanen skal ha vært oppe i rundt 7000 personer på det meste. Flesteparten har falt fra underveis, og skal i dag telle omlag 3000 mennesker.

