Væpnet politiaksjon i Tysfjord

Væpnet politi deltar i en pågående aksjon i Tysfjord i Nordland. Politiet vil foreløpig ikke kommentere saken.

Avisa Nordland fikk inn flere tips om bevæpnet politi på fergekaia rundt klokka 23. Like over midnatt opplyser politiet til VG at aksjonen fortsatt pågår.

Operasjonsleder Mads Bernhoft i Nordland politidistrikt sier politiet ikke kan gå ut med informasjon på nåværende tidspunkt.

– Så snart vi kan gå ut med informasjon, vil vi gjøre dette, sier han.

