Været: - 17. mai kommer for sent i år

I begynnelsen av neste uke blir det knallfine dager i bergensområdet, men dette ser ut til å snu 16. mai.

Statistikk fra Meteorologisk institutt viser at sannsynligheten for opphold mellom klokken 08 og klokken 20 17. mai, er 50 prosent.

Dette er hentet fra perioden 1983 og frem til 2017.

For sjansen for at man må feire nasjonaldag med regn og lave temperaturer er stor. Slik ser det altså ut til å bli i år.

– Det ser dessverre ut til at det skjer noe 16. mai. Da kommer de et lavtrykk fra Nordsjøen inn mot Vestlandet. Det har med seg skyer med nedbør, forteller Geir Ottar Fagerlid, vakthavende meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet.

Flytte 17. mai?

Tidlig neste uke får Hordaland noen fine dager og det kan bli opp mot 25 grader.

Så faller temperaturene betydelig.

– Det blir litt nedtur. 17. mai kommer for sent i år, så vi skulle nesten fremskyndet det til 15. mai, sier Fagerlid.

16. mai blåser det opp langs kysten, og med vinden kommer bygeværet. Dette ser ut til å holde på godt utover nasjonaldagen.

– Det trenger ikke å bli så mye nedbør, og det er noen som er mer utsatt enn andre. Langs kysten blir det nok best, mens Voss kan få flere byger enn Bergen, forteller meteorologen.

Geir Ottar Fagerlid, statsmeteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet.

En mager trøst

Når ettermiddagen kommer letter også været 17. mai. Temperaturene vil ligge på mellom 8 og 12 grader. Samtidig vil det være en god del vind.

– Hvor sikre er disse prognosene?

– Det begynner å bli mer og mer sikkert nå. Vi har sett denne tendensen noen dager nå, sier Fagerlid og fortsetter:

– Det er kanskje en mager trøst, men det ser ut til at det kun er Kristiansand-området som slipper unna dette været og Nord-Norge kommer best ut, så det er stort sett hele Sør-Norge som må slite med dette.

